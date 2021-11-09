Коронавирус в Перми, последние новости на 9 ноября 2021 года: в Прикамье прививку от COVID-19 поставили почти миллион человек

Пункты вакцинации продолжают свою работу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 978,5 тыс. жителей. А 687,3 тыс. из них полностью завершили вакцинацию – им введены первый и второй компоненты.

Только за прошлую неделю первый этап вакцинации прошли 54,3 тыс. человек. 10,8 тыс. из них закончили курс иммунизации от COVID-19. Всего за период вакцинации в регион поступило 1 195 129 комплектов вакцины. Из них 970 493 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 158 606 – «Спутник Лайт», 55 010 – «ЭпиВакКорона», 11 020 – «КовиВак».

Добавим, что на начавшейся рабочей неделе в краевой столице работают 13 пунктов вакцинации от коронавируса. С их местоположением и расписанием работы можно ознакомиться здесь.

На 8 ноября в регионе выявили еще 712 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии заболевших - уже 125 451.

В краевом минздраве региона сообщили, что в тяжелом состоянии в ковидных стационарах остаются 488 пациентов. 225 подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались за сутки 38 пациентов, а всего ковид унес жизни 6 088 человек. За сутки в регионе проведено 8 642 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. 687 390 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Новые заражения коронавирусом обнаружены в 32-х муниципалитетах Пермского края. 290 новых заболевших – в краевой столице. На втором месте идет Пермский муниципальный район. В нем обнаружено 76 человек с инфекцией. На третьем месте – Лысьвенский городской округ. Там зафиксирован 51 случай заболевания.

Фото: permkrai.ru

В Добрянском городском округе выявили 44 жителя с ковидом. В Березовском муниципальном округе – 28. А в Чернушинском муниципальном округе – 27.

В Соликамском городском округе – 26 зараженных коронавирусом, в Чусовском городском округе – 25. В Березниках COVID-19 подтвердился у 24 человек, в Чайковском – у 20, в Кишертском муниципальном округе – у 14, в Губахе – у 13, в Суксунском городском округе – у 12.

В Кунгуре зафиксировано 10 заражений. В Куединском муниципальном округе – 8, в Чердынском городском округе – 7, в Уинском муниципальном округе – 5. По 4 случая заболевания выявлено в Кунгурском муниципальном районе, Горнозаводском, Гремячинском и Краснокамском городских округах.

В Нытвенском городском округе ковид выявили у 3 обратившихся к врачам пациентов. В Кизеле, Октябрьском и Осинском городских округах заразились по 2 человека.

По одному инфицированному обнаружено в семи территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Александровский, Еловский и Ординский муниципальные округа, а также Ильинский, Красновишерский и Очерский городские округа.