«СтройПанельКомплект»: за прошедший период 2021 года введено в эксплуатацию 7 объектов

Фото: «СтройПанельКомплект»

С начала текущего года застройщик ввел в эксплуатацию 7 жилых домов, расположенных в жилых комплексах «Белые росы» и «Медовый». По состоянию на 1 ноября СПК является лидером среди застройщиков Пермского края по объему ввода жилья за прошедший период 2021 года (январь – октябрь). Среди застройщиков России компания занимает 106 место. Рейтинг обновляется ежемесячно.

В основе надежности компании – собственное производство ЖБИ с объемом выпуска до 70 000 куб.м в год, укомплектованный парк строительной техники, коллектив в 800 сотрудников. Эти составляющие позволяют планировать долгосрочные проекты с масштабными объемами застройки для жителей Пермского края.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Сегодня СПК возводит пять жилых комплексов, расположенных в разных районах города. Квартиры сдаются как с полной отделкой, так и с предчистовой. Разнообразие планировочных решений, доступная стоимость квадратного метра, ассортимент ипотечных программ и программ покупки помогут выбрать квартиру, соответствующую всем представлениям о комфорте!

Жилые комплексы от «СтройПанельКомплект» ежегодно выбирают тысячи семей. С компанией, которая занимается жилищным строительством уже 60 лет покупатели чувствуют себя спокойно и уверенно – жилье будет построено в срок, а квартиры порадуют качеством и комфортом.

Фото: «СтройПанельКомплект»

*За период с 01.01.2020 по 01.11.2021, по данные Единого ресурса застройщиков erzrf.ru

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и

www.spk.perm.ru