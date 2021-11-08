«Девочка вылетела из салона» В Пермском крае легковушку с семьей расплющило после столкновения с самосвалом

Фото: Подслушано Чайковский/ВКонтакте

Накануне на трассе Чайковский- Куеда произошло страшное ДТП. Как рассказал очевидец аварии, столкнулись легковушка и самосвал.

- В легковушке ехала семья из трех человек - отец и двое подростков. - Они направлялись в город Сарапул. Из-за плохих дорожных условий водитель легковушки не справился с управлением, его автомобиль вынесло на встречную полосу - прямо на самосвал. Водитель большегруза пытался уйти от столкновения, но тщетно, произошел удар.

По словам очевидца, во время столкновения девочка-подросток вылетела из солона прямо на дорогу, а пассажиров, которые оставались в салоне, спасли подушки безопасности.

- Отец с сыном, вроде, отделались только ушибами. несмотря на то, что машину в буквальном смысле расплющило. Конечно, они были в шоковом состоянии. У девочки - сложный закрытый перелом левой руки в области запястья и открытая рана головы в затылочной части, мне показалось, что череп был цел. Она была в сознании, мы как могли успокаивали, уговаривали, чтобы она оставалась в сознании. Потом прибыли медики, и мы уехали. Очень надеюсь, что с девочкой все хорошо.

В ГИБДД по Пермскому краю в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

UPD: В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что авария, произошла 7 ноября в 15:42 в направлении. По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Чери» нарушил ПДД , его занесло, он выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз МАН.

- В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, 11-летняя девочка была госпитализирована. Водителю «Чери» и еще одному его пассажиру оказана разовая медицинская помощь. По факту автоаварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

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