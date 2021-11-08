В Перми подведены первые итоги проекта «Формирую будущее»

В рамках проекта прошли профориентационные игры

- В рамках проекта «Формирую будущее» мне удалось побывать на трёх профориентационных мероприятиях: тренинг, профориентационная игра, индивидуальная консультация с педагогом-психологом. Хочу сказать, что благодаря проекту «Формирую будущее» я полностью поменяла подход к выбору своей будущей профессии и наконец-то определилась с видом деятельности. Ведь, профессия- это прежде всего труд, за который человек получает доход, конечно же, хочется, чтобы работа не только приносила заработок, но и удовольствие, - рассказывает Дарья, ученица 11 класса гимназии №33.

Напомним, что в рамках проекта учащиеся 6-11 классов работают по 4-м направлениям.

Во-первых, это мотивационно-профориентационные тренинги, которые проходят в формате комфортного и живого общения учеников с ведущим тренинга и педагогом – психологом. В ходе встречи ученики 6-11 классов разбирали, как правильно подойти к выбору профессии, пройдут тесты по профориентации, поговорят о том, как хобби могут определить их будущую профессию.

Во-вторых, встречи родителей учащихся в чьи классы внедряется профориентационная программа с педагогом - психологом на родительских собраниях. Основная и самая главная тема встреч - помощь детям в выборе профессии. В рамках встречи психолог расскажет родителям о том, как помочь ребенку выбрать будущую профессию, в каких моментах старшекласснику и выпускнику необходима поддержка родителей.

В-третьих, профориентационные игры для учащихся 6-11 классов. В рамках мероприятия учащиеся смогут узнать о профессиях, пройти профориентационные тесты, а также выполнить различные задания, которые помогут с определением будущей профессии и осознанного подхода к выбору учебного заведения.

И в-четвертых, индивидуальные консультации учащихся и родителей с педагогом-психологом в период реализации проекта. По предварительной регистрации для участников проекта возможны консультации с педагогом-психологом в вопросах профориентации. На протяжении 4х месяцев участниками проекта стали ученики 6 и 7 классов МАОУ «СОШ №6», ученики 9 и 11 классов МАОУ «СОШ №76» и Гимназии №33. За период реализации проекта было проведено 17 тренингов, 17 игр и 10 родительских собраний. Проект «Формирую будущее» реализуется АНО «Формируем будущее» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов и информационной и методической поддержке ПРОО НАСМНОГО и проекта «Крепкая семья» в Пермском крае. Проект является победителем XIII конкурса социально-значимых проектов «Город - это мы!».