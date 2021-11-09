Цифровизация бизнеса: «Такском» открывает офис в Перми

Фото: пресс-служба ООО «Такском»

Компания «Такском» расширяет географию присутствия и открывает офис в Перми. Жителям региона теперь доступны все услуги компании по цифровизации бизнеса, а также выдача электронных подписей от всероссийского аккредитованного удостоверяющего центра.

- Расширение географии присутствия обусловлено ростом спроса у бизнеса на качественные и профессиональные IT-сервисы, которые «Такском» разрабатывает для коммерческих и государственных организаций уже более 20 лет, — рассказывает Дмитрий Брезгин, руководитель офиса «Такском» в Перми. — Мы обеспечиваем разные сферы бизнеса эффективными программами для бухгалтерии, внешнего и внутреннего электронного документооборота, отчетности в госорганы. Выпускаем электронные подписи для любых задач и софт для работы с маркированным товаром.

Помимо этого компания предоставляет услуги оператора фискальных данных, подключает эквайринг и онлайн-кассы, анализирует Big data. IT-продуты и сервисы «Такском» полностью закрывают потребности любой организации: коммерческой и государственной, частного предпринимателя и крупной корпорации.

- Наша миссия - создание максимально удобной, надежной и безопасной электронной среды, ориентированной на успешное и комфортное взаимодействие людей, бизнеса и госучреждений, — подчеркивает Дмитрий Брезгин.

В мае этого года компания «Такском» первой получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам, и продолжила выпускать сертификаты электронной подписи, в отличие от большинства других УЦ.

Для кого актуально?

В настоящее время большинство организаций и индивидуальных предпринимателей обязаны сдавать отчетность в электронном виде. И сюда входит не только отправка отчетности в контролирующие органы, но и обмен различными документами (требованиями, уведомлениями, актами сверки, счет-фактурами и пр.). Поэтому продукты и сервисы IT-компании «Такском» будут актуальны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Документооборот как пункт цифровизации

В Пермском крае реализуется концепция развития цифровой экономики. Она предназначена создать условия для ускоренного развития экономики и общества в Пермском крае на основе разработки и масштабного распространения информационных и телекоммуникационных технологий и услуг. Это позволит обеспечить в 2024 году включение Пермского края в число лидеров России по уровню развития сектора информационно-коммуникационных технологий.

В рамках реализации концепции в Прикамье планируется внедрение цифровых технологий в производственной, образовательной, а также бюджетной сферах. Это подразумевает под собой, в том числе, и перевод организаций на электронный документооборот.

По планам ФНС к 2024 году 95% всех выставляемых счетов-фактур должны быть переведены в электронный вид, а это значит, что бизнесу, даже малому и среднему, пора задуматься о внедрении электронного документооборота. Этому же способствует внедрение маркировки и прослеживаемости. Компания «Такском» готова помочь с этим своим клиентам. И теперь бизнесу Пермского края есть кому доверить подключение к ЭДО и маркировке, так как основоположник обмена электронными документами в стране пришел в регион.

«Такском» экономит время и деньги

Электронная отчетность необходима не только в разрезе цифрового развития, но и нужна для экономии времени и сокращения затрат.

Работникам компаний не нужно посещать налоговую инспекцию и другие контролирующие органы. Нет необходимости приобретать канцелярскую бумагу для распечатки отчетности и оплачивать услуги курьеров.

Представляя электронную отчетность, отпадает необходимость проверять каждую цифру, все делает программа, которая подсказывает, где допущена ошибка. За счет автоматического формирования документов исключаются ошибки ручного ввода в налоговых декларациях.

Форматы деклараций часто меняются. При электронной сдаче это не проблема, так как программы всегда содержат актуальные форматы. Кроме того, электронную отчетность можно отправить в считанные секунды нажатием одной кнопки. А еще ее можно не распечатывать на бумаге, достаточно хранить в электронных архивах.

Сервисы «Такском»: плюсы по пунктам

- снижение трудозатрат работников организаций на работу с документами;

- сокращение числа ошибок;

- повышение эффективности за счет интеграции документооборота и систем автоматизации деятельности;

- повышение оперативности получения информации, сокращение времени, затрачиваемого на согласование и принятие решений, а также на доведение решения до исполнителей;

- повышение общего уровня безопасности за счет обеспечения контроля за доступом к документообороту;

- повышение прозрачности бизнес-процессов и исполнительской дисциплины;

- повышение IT-грамотности персонала и общий рост производительности труда;

- иные эффекты от внедрения и развития ЭДО, в том числе снижение затрат на хранение архивной документации, затрат на канцелярские расходы, сокращение экологических последствий.

Коротко

IT-компания «Такском» готова помочь бизнесу в решении трудных вопросов по документообороту и избавиться от бумажной волокиты навсегда. Услуги, оказываемые компанией:

- получение электронной подписи (ЭП) для физических и юридических лиц и приобретение носителей для ЭП;

- подбор и приобретение тарифа электронной отчетности в зависимости от специфики бизнеса;

- услуги оператора электронного документооборота и подбор технического решения;

подключение к работе с маркированными товарами «под ключ»;

- помощь в выборе онлайн-кассы и услуги оператора фискальных данных;

- дополнительные сервисы для бухгалтера.

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.

Адрес нового офиса «Такском» в Перми: ул. Ленина, 66

Телефон: +7 (342) 233-80-67

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