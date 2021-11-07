Коронавирус в Перми, последние новости на 8 ноября 2021 года: сегодня в регионе снимают часть ограничений

С сегодняшнего дня вводится ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Прикамья решили снять ряд ограничений, принятых на время нерабочих дней. С 8 ноября возобновляют деятельность заведения общепита, розничной торговли, учреждения культуры, спорта, торговые центры, а также иные организации, которые закрывали на время нерабочих дней.

Однако так называемый QR-фильтр остается. Посещать вышеуказанные учреждения смогут только те, у кого есть сертификаты вакцинации от коронавируса ( QR-коды и справки), подтверждающие факт иммунизации.

Также с сегодняшнего дня вводится ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания - им можно будет работать с 23.00 до 06.00 часов. Но оно не будет распространяться на услуги по доставке и самовывозу. Также круглосуточно смогут работать кафе в аэровокзальных комплексах.

Кроме того, до 30 ноября предлагается отменить либо перенести проведение массовых деловых, культурных, развлекательных, спортивных, научных, публичных, общественных, физкультурных, праздничных корпоративных мероприятий с числом участников более 10.

Исключения сделаны для официальных спортивных и государственных мероприятий, а также для праздничных и торжественных мероприятий в садиках, школах и вузах, но при обязательном соблюдении требований санитарной безопасности. Все массовые мероприятия должны согласовываться заранее, площадки должны иметь пространство не менее 4 квадратных метров на человека.

Фото: оперштаб

Ежедневно в Пермском крае регистрируют новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Так за минувшие сутки опасной инфекцией заболели 710 человек. Новые случаи заражения зарегистрированы в 34 территориях региона. Больше всего заболевших - в Перми - 398 человек. На втором месте Добрянский городской округ, где опасную инфекцию диагностировали у 39 жителей. На третьем месте две территории - Соликамск и Чайковский - в которых обнаружено по 28 жителей с коронавирусом. С начала пандемии и на утро 8 ноября в Пермском крае выявлено 12 4739 заболевших COVID-19.