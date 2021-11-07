«Много снега и переход через ноль». Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на предстоящей неделе

Вторник, 9 ноября, может оказаться самым теплым днем на предстоящей неделе Фото: Борис МЕРКУШЕВ

По прогнозам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, в середине недели нас ждет существенное похолодание, а количество осадков превысит климатическую норму в 2 раза.

- В начале недели в регионе еще будет устойчивая плюсовая температура, - говорит Андрей Шихов. - В понедельник ожидается +1..+3 градуса, а вечером начнет идти мокрый снег. Вторник может оказаться самым теплым днем недели. Воздух прогреется до +4 градусов, но количество осадков в виде мокрого снега увеличится, особенно в центральном и восточном районах края, где за сутки может выпасть до 20 миллиметров. В ночь на среду ожидается прохождение холодного фронта, который принесет ощутимое похолодание и к утру среды температура понизиться до - 3...-7 градусов по всей территории края, и до -10 на севере региона. Дневная температура будет держаться в пределах -3...-7 градусов, осадки прекратятся, но на дорогах будет сильная гололедица, а на севере региона установится снежный покров.

По прогнозам Андрея Шихова, ночь на четверг будет также холодной - 8...-10 градусов. Но днем немного потеплеет и столбик термометра покажет отметку в −2…−7 градусов. Следующие три дня, с пятницы по воскресенье, будут достаточно теплыми, с температурой порядка 0...-2 градуса. При этом ежедневно будут идти осадки. Предварительно, с 15 ноября нас ждет существенное похолодание до -10...-15 градусов и в регионе установится по-настоящему зимний характер погоды.