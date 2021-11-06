Коронавирус в Перми, последние новости на 7 ноября 2021 года: побит очередной антирекорд по суточному приросту заболевших

Почти четыре тысячи человек проходят лечение в больницах. В тяжелом состоянии из них - 482 пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 7 ноября 2021 года в Пермской крае было выявлено 124 029 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки количество новых заболевших составило 711 человек. Это новый антирекорд за все время пандемии. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 63 705 случаев (51,4 %).

Больные находятся под медицинским наблюдением. В тяжелом состоянии в больницах сейчас лечатся 482 пациента. Из них 209 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались в Пермском крае 6 014 человек.

Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях Пермского края, в антилидерах – Пермь, где выявлены 301 человек с положительным тестом

- На втором месте по заболеваемости – Чайковский - 99 заболевших, - сообщили в краевом оперштабе. - Далее - Лысьвенский городской округ, где обнаружено 44 жителя с коронавирусом.

В Березниках инфекция подтвердилась у 25 человек, в Соликамском городском округе – у 23. По 21 заболевшему зафиксировано в Добрянском, Краснокамском и Осинском городских округах. В Горнозаводском городском округе COVID-19 выявлен у 19 жителей, в Кудымкаре – у 17, в Александровском муниципальном округе – у 15, в Еловском муниципальном округе – у 13.

В Чусовском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 12 человек, в Кудымкарском муниципальном округе – у 11, в Кизеле – у 10, в Октябрьском городском округе – у восьми. По шесть случаев заражения зафиксировано в Губахе, Пермском муниципальном районе, Юсьвинском муниципальном округе, а также в Нытвенском и Чернушинском городских округах. По три заболевших обнаружено в Гремячинском городском округе и Сивинском муниципальном округе, по два – в Частинском муниципальном округе, Ильинском и Чердынском городских округах.

По одному инфицированному выявлено в девяти территориях Прикамья. Это Кунгур, Большесосновский и Кунгурский муниципальные районы, Верещагинский, Очерский и Суксунский городские округа, а также Куединский, Ординский и Юрлинский муниципальные округа.