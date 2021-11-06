На брелок, наклейку, футболку или маску: в Перми налаживают выпуск товаров с QR-кодами

Такая наклейка обойдется ее обладателю в 150 рублей. Фото: сайт Авито.

- А что, идея неплохая, - говорит клиент пермской компании, которая предлагает всем желающим изготовить брелок с изображением уникального QR-кода. – У родителей телефон обычный, кнопочный. Смартфон они не уважают, и каждый раз доставать из сумки распечатанный листочек с QR-кодом, а потом еще и паспорт предъявлять - неудобно, поэтому я закажу им по брелоку.

Похоже, QR-коды прочно входят в нашу жизнь. «Комсомолка» уже писала о том, что их вакцинированные обладатели решили подзаработать на антипрививочниках, и предлагают за деньги сходить с ребенком в театр или провести он-лайн шопинг.

С 8 ноября режим нерабочих дней в Пермском крае продлять не будут, вновь откроются торговые центры, театры и кафе, правда, обслуживать в них будут только тех, у кого есть прививка.

А для удобства обладателей QR-кодов в интернете стали появляться многочисленные предложения. Разместить цифровой код предлагают на футболках, масках, брелоках и даже наклейках, которые можно приклеить на чехол сотового телефона.

Стоимость услуг доступная: брелок с QR-кодом на акриловом стекле размером 4 мм лазерной гравировкой обойдется в 100 рублей. Металлический QR-жетон, который можно прикрепить к связке ключей, предлагают заказать за 400 рублей.

Еще одно ноу-хау пермских разработчиков – металлизированные наклейки на чехол сотового телефона. Он всегда под рукой и его удобно достать и показать в общественном месте. Такая наклейка обойдется ее обладателю в 150 рублей.

Печатают QR-коды и на футболках. Студия печати берет за это от 600 до 700 рублей. А если вам захочется стать обладателем маски с индивидуальным цифровым кодом, то придется выложить за это 200 рублей.

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