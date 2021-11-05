В Прикамье после выходных откроются кафе, магазины, кинотеатры и фитнесс-центры

Фото: портал краевого правительства.

В Пермском крае решили не продлевать некоторые ограничительные мероприятия, принятые на время нерабочих дней.

- С 8 ноября возобновляют деятельность заведения общественного питания, розничной торговли, учреждения культуры, спорта, а также иные организации, - сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу. – Но посещать их смогут только те, у кого есть иммунитет против COVID-19. То есть - имеющие сертификаты вакцинации от коронавируса, QR-коды, справки, подтверждающие факт иммунизации от COVID-19 или перенесенное заболевание в период последних 6 месяцев.

Сохранится ограничение на деятельность организаций общепита в ночное время - с 23.00 до 06.00 часов. Но оно не будет распространяться на услуги по доставке и самовывозу. Также круглосуточно смогут работать кафе в аэровокзальных комплексах.

Кроме того, до 30 ноября предлагается отменить либо перенести проведение массовых деловых, культурных, развлекательных, спортивных, научных, публичных, общественных, физкультурных, праздничных корпоративных мероприятий с числом участников более 10.

Исключения сделаны для официальных спортивных и государственных мероприятий,

а также для праздничных и торжественных мероприятий в садиках, школах и вузах, но при обязательном соблюдении требований санитарной безопасности.

Все массовые мероприятия должны согласовываться заранее, площадки должны иметь пространство не менее 4 квадратных метров на человека.