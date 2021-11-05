Коронавирус в Перми, последние новости на 6 ноября 2021 года: За прошедшие сутки в Пермском крае провели 14 435 ПЦР-исследований и выявили 710 случаев COVID-19

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвердили 710 новых случаев COVID-19. При этом за сутки в регионе прповели 14 435 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Для сравнения: за предыдущие сутки подтвердили 709 новых случаев коронавируса, проведя 11 771 ПЦР-исследование.

Как сообщили в краевом опрештабе по противодействию коронавирусной инфекции, сейчас в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 493 пациента. Из них 205 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции по официальной информации скончались 5 973 человека.

На данный момент в Пермском крае иммунизацию однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 964 394 человека. 684 840 жителей региона завершили курс вакцинации двумя компонентами.