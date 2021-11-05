В Прикамье тайна могилы «проклятой дочери» два века будоражит умы горожан

Изображение на надгробии выглядит и впрямь жутковато. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А зачем плиту со змеей оградкой обнесли? – возмущается пермячка в возрасте. – Раньше ее не было. В детстве нам старухи по секрету рассказывали, что по этому надгробию должны люди ходить, пока надпись не сотрется и проклятие не снимется!

Могила "Проклятой дочери" находится прямо перед Успенской церковью на Егошихинском кладбище. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Решили отвадить народ от нечистого места»

Мы стоим возле известного пермякам надгробия на могиле «проклятой дочери». На старом Егошихинском кладбище в этот час мало народа, но вот к чугунному мемориалу с необычным изображением возле Успенской церкви то и дело подходят любопытствующие пермяки. С металлической круглой пластины, которая лежит почти на самой земле, на нас глядят два круглых глаза, под ними прорези носа и рта, словно растянутого в каком-то жутковатом оскале. И эту рожицу опоясывает толстенная змеюка, которая кусает свой собственный хвост. Не без труда разбираем чугунную надпись: «Девеллий Таисия, 6 лет 11 месяцев, дочь пермского исправника, умерла в 1807 году».

- По этой плите ходить сейчас бесполезно, это копия надгробия, - нагоняет жути подошедший мужчина средних лет. - А вот оригинал специально спрятали куда-то – видимо, от греха.

Легенду о «проклятой дочери» пермяки передают из уст в уста уже два века.

Даже в светское время, когда всякая там мистика не приветствовалась, старшие пугали детей, мол, нельзя, как стемнеет, ходить на это кладбище. Там по ночам плачет проклятая дочь. И, понизив голос, сообщали: «Нагуляла в стародавние времена у важного чиновника молодая жена ребенка на стороне, тот девочку со света сжил, а потом еще и проклял!»

А некоторые и вовсе шепотом рассказывали, что под могильной плитой на самом деле покоятся кроме девочки также ее родители - брат с сестрой, которые стали мужем и женой.

До конца 1960-х годов не зарастала тропа любопытствующих к этому надгробию. А потом плита куда-то таинственным образом исчезла. Что породило новые пересуды.

- Решили, видно, отвадить народ от этого нечистого места, - предполагали некоторые.

- Да нет, все дело в том, что власти выяснили: под могильной плитой на самом деле покоятся кроме девочки также ее родители - брат с сестрой, которые стали мужем и женой, - хвастались осведомленностью другие. – Вот и убрали плиту, чтобы не пропагандировать подобные безобразия.

Надгробную плиту обнесли чугунной оградкой только в этом веке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Топтать до тех пор, пока не сотрется чугун 15-пудовой плиты»

Городская легенда о проклятой дочери, которую пересказывали на разные лады пермяки друг другу в 1960-е годы, жива до сих пор. Но и намного раньше она была популярна у жителей Перми.

В 1925 году в Пермь приехал будущий автор детского бестселлера «Тимур и его команда» Аркадий Гайдар. В течение года он подрабатывал корреспондентом местной газетой «Звезда». Очевидно, кто-то из пермяков рассказал ему о таинственной могиле, и Гайдар ухватился за сюжет.

- Есть за городом у оврага, возле маленькой речки Ягошихи, старое кладбище, - начинает Гайдар свой репортаж. - Возле церкви, наклонившись, чтобы сорвать желтый цветок одуванчика, я остановился и отдернул протянутую руку - внизу лежала чугунная змея. И если бы здесь ползла настоящая кобра, то и это, вероятно, не так бы поразило меня, как то, что я увидел перед собою. Втиснутая краями вровень с землей, лежала в траве заржавленная чугунная плита; и шершавая, грубо высеченная змея, мертвым кольцом охватывая плиту, кусала себя за хвост, а с плиты глядели вверх провалы круглых глаз, треугольного носа и оскаленные зубы страшной рожи.

А дальше Гайдар-журналист по-видимому включает «художественное воображение» и, чтобы нагнать побольше жути, переиначивает надпись на надгробии. Или просто домысливает по памяти.

- С трудом разобрал я полустертые буквы: «1812 год. Анастасия, проклятая дочь пермского исправника», - пишет он.

Затем Гайдар сообщает, что к нему подошел незнакомый человек и рассказал о городской легенде:

- Говорят, что дочь исправника полюбила кого-то и у нее, у невенчанной, родился ребенок. Тогда отец проклял ее, и она умерла с горя.

В уста этого незнакомца автор рассказа вкладывает и распространенную теперь среди пермяков версию: плиту-надгробие якобы положили специально на дороге к церкви, чтобы ее топтали прохожие. Мол, когда надпись сотрется, тогда и проклятие будет снято.

- Ее заклеймили проклятьем при жизни, и после смерти ее должны были топтать до тех пор, пока не сотрется чугун 15-пудовой плиты,- заключает свой рассказ Аркадий Гайдар о жестокостях дореволюционной эпохи.

Кто и где заказал такое надгробие? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Провалы круглых глаз, треугольного носа и оскаленные зубы страшной рожи»

Есть неоспоримые доказательства, что истоки этой жутковатой легенды в буквальном смысле уходит вглубь веков. Это, например, явствует из автобиографического повествования Михаила Осоргина «Времена». Русский писатель родился в Перми в семье обедневших столбовых дворян и жил здесь до 1897 года.

- В воскресенье мы идем на кладбище - сейчас же за городской заставой, среди хвойного леса, - описывает Осоргин свои гимназические воспоминания. - В дальнем его конце кладбищенский сторож одиноко ковыряет землю для новой могилы. Могильщик Трофим говорит: «Вы, баричи, все тут бродите и смотрите, а видали вы змею на плите?» - «Какую змею?» - «Есть старая плита, ей годов сто ли, двести ли, на плите змея кольцом и много написано. Я, конечно, неграмотный, а люди говорят, что отец проклял дочь и про все ее дела написал. Вот какой был человек, непримиряющий!

Пермский краевед Владимир Гладышев рассказывает, что пермские старожилы вспоминали и о некоем бульварном романе «Тайна одной могилы», который будто бы ходил по Перми в рукописном виде в начале двадцатого века, и который позже перепечатывали на пишущих машинках и раздавали знакомым.

- В начале 2000-х зачитанный до дыр машинописный экземпляр такого произведения поступил в областной краеведческий музей, и мы прочитали его вместе с музейными работниками, - вспоминает краевед. – Тот, кто написал все это, наворотил еще больше, чем обывательская фантазия. Надпись к чугунной плите неизвестный автор придумал такую: «Здесь покоятся двое: муж с женой, брат с сестрой, отец с дочерью». И лихо раскручивает сюжет о кровосмешении, которому позавидовали бы создатели латиноамериканских мыльных опер.

Необычное надгробие мог заказать придворный художник?

Владимир Гладышев рассказывает - он и другие краеведы не раз пытались внушить пермякам, что безутешные родители вряд ли могли проклясть рано умершую маленькую шестилетнюю девочку Таисию Девилли. Он объясняет, что ее отец был сыном основателя Императорской академии художеств и сделал у нас в городе успешную карьеру, что он удостоился высоких императорских наград и хотя бы поэтому не мог иметь отношение к каким-то нелицеприятным историям.

Действительно, про Александра Ивановича Девилли известно, что он прибыл в Пермь в начале девятнадцатого века. Его прислали из Петербурга исправником в казенную палату, учрежденную министерством финансов Российской империи после образования пермского наместничества. Смерть дочери в 1807 году не подкосила чиновника, и он продолжал исправно исполнять свои обязанности. В 1817 году ему доверили кресло председателя Палаты уголовного суда, он дослужился на этом посту до чина коллежского советника и получил от императора орден святого Владимира.

Почему же городская молва приписала столь таинственную трактовку семейной трагедии в жизни исправника казенной палаты?

- Вероятно, поводом для пересудов послужил непривычный облик детского надгробия, - говорит Владимир Гладышев. – Во всяком случае, ничего подобного на других могилах старинного пермского некрополя не встречается.

Где изготовили столь необычную для Перми могильную плиту, кто придумал эскиз для нее? Возможно, надгробие для своей внучки заказал ее дед – французский художник Жан-Луи де Велли. Он приехал в Россию в 1754 году, снискал популярность при дворе, писал портреты будущей императрицы Екатерины II, по поручению мецената графа Шувалова стал одним из организаторов Императорской академии художеств. Может быть, именно придворный живописец предложил изготовить на могилу внучки чугунную плиту с изображением «адамовой головы», символизирующей тяжкую утрату? И изобразить на надгробии уроборос - кусающую себя за хвост змею, известный с древних времен символа вечности?

Вряд ли удастся сейчас выяснить детали появления этого надгробия в старинном некрополе. Да и стоит ли? Пермская городская легенда уже живет своей самостоятельной жизнью. Более того, она даже удостоилась быть представленной сразу в двух музейных экспозициях.

Жан-Луи де Велли, автопортрет. Фото: Государственный Эрмитаж.

«Какая-то чертовщинка все-таки есть»

Надгробие с могилы шестилетней девочки вообще-то могло пропасть навсегда - в 1960-е годы пермские власти отдали здание Успенской церкви под склад Пермской конторы кинопроката и участок возле нее собирались расчистить. Музейщики решили спасти пермскую легенду. В 1968 году чугунную плиту надгробия перенесли в хранилище краеведческого музея. А позже ее передали для музейной экспозиции Пермской диорамы.

В начале 2000-х в Перми решили, что это негоже – оставлять могилу маленькой девочки без надгробия. Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратились к руководителям Пермского мотовозо-ремонтного завода имени Шпагина. Мол, нельзя ли отлить копию чугунной плиты? Железнодорожники согласились выполнить заказ. В 2003 году плиту-копию положили на кладбище, огородив чугунной оградкой.

Но, как выяснилось, заводчане сделали еще одну отливку – для своего заводского музея. А после того, как предприятие решили закрыть, передали ее для музейной экспозиции Дворца культуры железнодорожников.

Работники шпагинского завода в свое время признались корреспонденту заводской корпоративной газеты, что при выполнении этого заказа не обошлось без небольшого происшествия.

- Нам принесли образец, мы его заформовали, я начал заливать плиту, - рассказывал вагранщик Александр Полин. - И тут вдруг сгорел мотор на воздуходувке, чего раньше никогда не было. Видимо, все-таки какая-то чертовщинка во всей этой истории есть.