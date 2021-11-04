Коронавирус в Перми, последние новости на 5 ноября 2021 года: регион вновь побил антирекорд по суточному приросту заболевших

Когда же это кончится? Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье вновь побит антирекорд по числу заболевших за сутки. На 4 ноября заболели еще 709 человек – максимум за всю пандемию с марта 2020 года.

Общее число зараженных в регионе достигло 122 608. За сутки в Прикамье проведено 11 771 ПЦР-исследование на ковид. На сегодня в стационарах Пермского края, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 509 пациентов. 214 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 5 932 человека. Еще 39 – за прошедшие сутки.

Новые заражения COVID-19 за сутки выявили в 33-х муниципалитетах Пермского края. Напомним, на 4 ноября в нашем регионе вывили еще 709 зараженных коронавирусом. 285 заражений в Перми. На втором месте по заболеваемости идет Чусовской округ, где обнаружено 77 заболевших. На третьем месте – Пермский район. В нем выявили 62 жителя с коронавирусом.

Фото: permkrai.ru

В Соликамском округе ковидом заболело 43 прикамца, в Березниках – 25. 24 зараженных – в Уинском округе. По 21 заболевшему зафиксировали в Чайковском, Суксунском и Лысьвенском округах.

В Чернушинском округе COVID-19 подтвердили у 18 человек. В Добрянском округе – у 16, в Чердынском округе – у 11, в Кизеле – у 10. В Александровском округе – у 9, в Кишертском округе – 8, еще 7 – в Осинском округе.

В Березовском округе выявлено 6 заболевших, по 5 - в Губахе, Краснокамском, Еловском и Нытвенском округах, еще по 4 – в Октябрьском округе и Кунгурском районе.

По 3 случая заражения инфекцией обнаружено в Звездном и Куединском округе, по 2 - Бардымском, Горнозаводскои округах и Кунгуре.

По одному инфицированному выявлено в 5 территориях Пермского края. Это Очерский, Кочевский, Юсьвенский, Сивинский округа и Большесосновский район.