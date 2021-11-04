Следователи рассказали подробности тройного убийства в Перми

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Василий Вахрин

В Кировском районе Перми возбудили уголовное дело по факту убийства троих человек. В закрытой квартире обнаружили тела двух взрослых и подростка.

Как рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета, тройное убийство произошло 3 ноября в Закамске в одной из квартир по улице Александра Невского. Местная жительница вернулась домой и обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет. А также ее 17-летнего сына. У всех убитых были колото-резаные ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Установлено, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи. После двойного убийства он покончил с собой.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия. Проводятся необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели, устанавливаются мотивы и все обстоятельства совершенного преступления. Проводится сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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