В Перми произошло тройное убийство

В причинах произошедшего разбираются следователи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 3 ноября, в Кировском районе Перми произошло тройное убийство. По информации источника «КП-Пермь», в одной из квартир по улице Александра Невского обнаружили тела двух пенсионеров и их 17-летнего внука.

- Дверь была закрыта изнутри, есть версия, что пенсионер, у которого было психическое заболевание, убил жену и внука, а потом покончил с собой, - сообщил источник «КП».

ЧП прокомментировали в следственном комитете.

В одной из квартир по улице Александра Невского, вернувшаяся домой местная жительница, обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера. Следствие установило, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи. После двойного убийства он покончил с собой.

В данный момент следователи проводят сбор и закрепление доказательств, опрашивают возможных свидетелей убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

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