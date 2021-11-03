Коронавирус в Перми, последние новости на 4 ноября 2021 года: школьников не планируют отправлять на удаленку

С 8 ноября школьники и дошкольники приступят к образовательному процессу в очной форме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки в регионе положительный тест на инфекцию сдали 708 человек. Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 121 899. За сутки в регионе провели 9 730 ПЦР-тестов на ковид. В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 514 пациентов. 221 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 5 893 человека. 37 из них – за минувшие сутки.

В пермском Минздраве рассказали, как и когда детей начнут вакцинировать от коронавируса. Препарат уже прошел клинические испытания.

Сообщается, что в декабре будут получены все разрешительные документы, и иммунизация детей от новой коронавирусной инфекции будет включена в новый Национальный календарь профилактических прививок. Судя по опыту других стан, в том числе включая и Израиль, иммунизация детей от COVID-19 проводится с 11-летнего возраста.

- Мы можем с уверенностью сказать, что первый этап в Пермском крае также начнется с вакцинации среди подростков, а затем он коснется и детей более младшего возраста, - рассказал «КП»-Пермь» главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков.

Инфографика: Оперштаб.

Детей будут иммунизировать вакциной Спутник V, которая разработана институтом эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, с тем отличием, что «детская форма» вакцины подработана: это интерназальный препарат (вакцина вводится через нос, - Ред.) и уменьшенное содержание той дозы, которая используется во взрослой вакцине.

Кстати, вакцина однократной вакцины, такой как «Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации и только для тех, кто ранее переболел коронавирусной инфекцией. С этого момента должно пройти не менее шести месяцев.

Графика: Яндекс.

Минобр Прикамья принял решение возобновить учебный процесс с 8 ноября в традиционном очном режиме.

В школах будет продолжено соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учащихся и педагогов. Ребята будут проходить утренние либо дневные (если ученики занимаются во вторую смену, - Ред.) фильтры, учебный процесс будет организован по специально разработанному расписанию, исключены массовые мероприятия и смешивание коллективов.

В случае выявления COVID-19 у двоих учащихся, класс «закрывают» на карантин и детей переводят на дистанционное обучение.

Что касается работы детских садов, то дежурные группы закрываются, и садики тоже возвращаются в обычный режим работы.

Возвращаются на обычную учебу студенты ссузов и техникумов, а вот что касается выхода на учебу студентов высших образовательных учреждений, в каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально. Решение о том, в каком формате продолжится учеба, каждый вуз принимает самостоятельно.

КСТАТИ

В Прикамье работает горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами, заболевших коронавирусом.

Министерство здравоохранения сообщает ее номера: 8 342 258-07-87 или 122. Режим работы: с 8.00 до 22.00 ежедневно. Можно позвонить и после 22.00, в таком случае обращение будет записано и передано операторам горячей линии, которые свяжутся с вами позже.