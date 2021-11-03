«Реанимировали в подъезде». На пожаре в десятиэтажном доме в Перми погиб ребенок

В квартире, где случился пожар, погиб ребенок. Фото: Иван Макеев

В доме по улице Костычева, 38 вечером 3 октября произошел пожар, информацию об этом сообщил источник «КП». В квартире во время возгорания были мать и двое детей. Женщина и 10-летняя девочка смогли спастись, а ее 12-летний брат залез под диван.

Прибывшие на место пожарные нашли и вытащили ребенка из горящей квартиры. Подоспевшие медики тут же начали реанимировать ребенка, прямо в подъезде, но их усилий оказалось недостаточно, мальчик погиб.

Жильцы подъезда были эвакуированы, площадь пожара была небольшой, в комнате горела детская кроватка.

- Сообщение о пожаре на улице Костычева, 38 поступило в 22.28, - сообщает МЧС по Пермскому краю. - Горела квартира на четвертом этаже. Два человека смогли эвакуироваться, к сожалению, есть один погибший. Из подъезда было эвакуировано 8 человек, на вызов реагировали 10 едениц техники и 35 человек личного состава. Будет проведена проверка по факту произошедшего совместно с СКР по Пермскому краю, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, по информации МЧС, с начала года на территории Пермского края произошло 3877 пожаров, рост составил 12%. На них погибло 232 человека (рост 53%). Погибло 22 ребенка и по этому показателю мы занимаем первое место по всей России, к несчастью, статистика продолжает ухудшаться.

Еще 20 детей получили травмы. Основными условиями, способствующими гибели детей стало то, что взрослые оставляли их без присмотра и то, что возгорания происходили ночью, когда люди спали.