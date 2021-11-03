«Боже, такая молодая». Скончалась ведущая солистка Пермского театра оперы и балета

Балерина Анна Терентьева скончалась.

В Перми скончалась ведущая солистка театра оперы и балета Анна Терентьева. Об этом сообщается на официальной странице театра в социальных сетях.

«Не верю, что это правда!»,«Помню эту замечательную балерину, всегда улыбчивая и обращала на себя внимание, светлая память», «Яркая и запоминающаяся. В Концерте (Шопен) ей равных не было. Берегите себя все», - пишут об Анна ее поклонники.

Анна Терентьева поступила в балетную труппу в 2007 году, по окончании Пермского хореографического училища (класс педагога Лидии Улановой).

В одном из своих постов в Инстаграмме Анна написала: "Я заметила, что, чем старше становишься, тем быстрее мчится время. И в этой суете так важно остановиться и, затаив дыхание, наслаждаться каждым моментом. Держать за руку, обнимать, любить, жить тем, что сегодня ты счастлив..."

«Бахчисарайский фонтан» Анна Терентьева. Фото: личный архив.

За 14 лет карьеры она исполнила сольные партии в балетах: «Лебединое озеро» (Pas de trois, маленькие лебеди), «Спящая красавица» (Принцесса Флорина, Фея Щедрости, Фея Бриллиантов), «Щелкунчик» (Мари, Луиза, французская пара, итальянская пара), «Бахчисарайский фонтан» (танец с колокольчиками), «Баядерка» (ману (танец с кувшином), вариация в трио теней), «Аполлон Мусагет» (Полигимния), «Времена года» (Зима. Pas de trois), «Конькобежцы» (Pas de trois), «Зимние грезы» (Ирина), «Ромео и Джульетта» (Уличная танцовщица), «Свадебка» (Девушка), The Second Detail.

Прощание с Анной Терентьевой состоится 5 ноября в 12.00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71.