К ДК имени Солдатова возвращаются скульптуры летчиков

Фото: Виталий Кокшаров

К зданию пермского ДК им. Солдатова возвращаются скульптуры летчиков. Об этом глава Перми Алексей Дёмкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Они в точности повторяют своих «предшественников», потому что отлиты по слепкам, но выполнены из современного долговечного материала. Все скульптуры установлены точно в срок. 7 ноября Дворцу культуры им. Солдатова исполняется 70 лет, так что свой праздник он встретит в обновлённом виде», - поделился мэр.

Фото: Виталий Кокшаров

Как рассказал директор ДК им. Солдатова Владимир Воробей, фигуры, которые теперь будут стоять между колоннами здания, изготовили в Екатеринбурге. Срок их службы по данным подрядчика - 100 лет.

Фото: Виталий Кокшаров

Ранее на свои привычные места уже вернулась отреставрированная скульптурная группа – Скрипачку, Поэта и Лиру. Эти фигуры, посвященные искусству, как и возведение самого дворца стали в послевоенное время символом возвращения к мирной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На здание ДК имени Солдатова водрузили отреставрированные скульптуры Скрипачки и Поэта

Эти фигуры, посвященные искусству, как и возведение самого дворца стали в послевоенное время символом возвращения к мирной жизни (Подробнее..)