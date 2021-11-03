В пермском Минобре рассказали, отправят ли детей на «удаленку» после каникул

За две недели дети наскучались по школе, одноклассникам и учителям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многих родителей сейчас интересует вопрос, отправят ли школьников на «удаленку» после режима «нерабочих дней». Как будут работать детские сады? В режиме «дежурных групп» или в обычном? Выйдут ли на учебу студенты?

С этими вопросами «Комсомолка» обратилась в пермский краевой Минобр, и вот что нам ответили.

- На сегодняшний день принято решение возобновить учебный процесс с 8 ноября в традиционном очном режиме, - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Пермского края. - При этом обращаем внимание, что для недопущения массового перехода на дистанционное обучение, должна быть взаимная ответственность всех участников образовательного процесса. Родителям стоит внимательно следить за состоянием ребенка. Если у него появились признаки инфекционного заболевания, необходимо оставить его дома.

В школах будет продолжено соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учащихся и педагогов. Ребята будут проходить утренние либо дневные (если ученики занимаются во вторую смену, - Ред.) фильтры, учебный процесс будет организован по специально разработанному расписанию, исключены массовые мероприятия и смешивание коллективов.

В случае выявления COVID-19 у двоих учащихся, класс «закрывают» на карантин и детей переводят на дистанционное обучение.

По учебе студентов вузы принимают решение самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается работы детских садов, то дежурные группы закрываются, и садики тоже возвращаются в обычный режим работы.

А вот по учебе студентов каждый вуз принимает решение самостоятельно.