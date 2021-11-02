Коронавирус в Перми, последние новости на 3 ноября 2021 года: в Мотовилихе открылся еще один пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа

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В краевой столице в микрорайоне Садовый открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Он разместился у ТЦ «КИТ», по улице Крупской, 79а. Пункт вакцинации проработает 3 ноября с 10:00 до 18:00. Изменения в работе других пунктов вакцинации можно посмотреть здесь. А список адресов и часы работы всех пунктов читайте в нашем материале.

В то же время краевом минздраве, ссылаясь на федеральное министерство, сообщили, что вакцину «Спутник Лайт» будут использовать только для ревакцинации. Это указано во временных методических рекомендациях, принятых 30 октября.

Пока вакцины «Спутник Лайт» в Прикамье нет. На сегодня «Спутник V» в регионе есть в количестве 243 тыс. доз. Поступление следующей партии вакцины «Спутник Лайт» в регион ожидается во второй декаде ноября

Всего за сутки в нашем регионе коронавирус выявили у 701 жителя. Всего в ковидных отделениях краевых больниц тяжелом состоянии находятся 511 пациентов. 215 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки от коронавируса – 35 пациентов, а всего с начала пандемии - 5 856 человек.

Общее число зараженных коронавирусом в Прикамье с начала пандемии достигло 121 191. За сутки проведено 2 018 ПЦР-тестов на ковид-инфекцию.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 35 муниципалитетах региона. 158 зараженных - в краевой столице. На втором месте по заболеваемости следует Пермский муниципальный район. В нем COVID-19 диагностирован у 93 человек. На третьем месте идет Лысьвенский городской округ, в котором обнаружен 51 житель с коронавирусом.

В Чусовском городском округе инфекцию выявилиу 38 жителей. В Соликамском городском округе – у 35, а в Краснокамском городском округе – у 31.

В Добрянском городском округе ковид выявлен у 29 человек, в Чайковском – у 25. В Оханском городском округе – у 24. 22 человека заболели как в Березниках, так и в Карагайском муниципальном округе. В Красновишерском городском округе коронавирус диагностирован у 21 прикамца.

18 заражений выявили в Березовском муниципальном округе, Гремячинском городском округе и Кизеле. В Очерском городском округе ковид нашли у 16 человек, а в Ильинском городском округе – у 15, в Горнозаводском городском округе – у 12, в Нытвенском городском округе – у 9 и в ЗАТО Звездном – у 7.

Пять человек заболели в Кунгуре и Ординском муниципальном округе, по 4 – в Осинском городском округе, Куединском и Сивинском муниципальных округах. В Кунгурском муниципальном районе COVID-19 обнаружен у 3 жителей.

По два заболевших ковидом в Бардымском, Гайнском и Еловском муниципальных округах, а также в Суксунском и Чернушинском городских округах. Один инфицированный выявлен в четырех территориях Прикамья: Александровский и Косинский муниципальные округа, Верещагинский и Чердынский городские округа.