«Дети перепутали совенка с варежкой». В Прикамье воспитательницы из детского сада спасли кроху от стаи сорок

Городские приключения закончились для совенка благополучно. Фото: Светлана Мичкова.

- Мы вышли с детишками, которых мамы и папы привели в дежурную группу, погулять возле садика, - рассказывает воспитатель красновишерского детского сада «Радуга» Екатерина Родионова. - Вдруг кто-то из ребят кричит: «Екатерина Николаевна, смотрите, на черемухе серая варежка висит, наверное, кто-то потерял». Мы подошли ближе и увидели, что на ветках сидит маленький совенок и забавно крутит головой по сторонам. Дети стали его разглядывать, а потом малыш упорхнул на высокую березу.

В этот детский сад залетела лесная птаха. Фото: Яндекс карты.

Детей увели на обед и тихий час, и когда в группе наступила тишина, неожиданно в окно что-то ударило с улицы.

- Мы вышли с помощницей на улицу и увидели, что на земле, на спинке, лежит тот самый совенок, - продолжает Екатерина Николаевна. - А вокруг него кружат рассерженные сороки. Видно, он их потревожил, когда перелетал с дерево на дерево.

Дети приняли совенка за забытую кем-то варежку. Фото: Светлана Мичкова.

Педагоги занесли птицу в помещение, положили в картонную коробку и пошли к методисту - посоветоваться, что делать дальше.

Совенка пометили в коробку и принесли домой. Фото: Екатерина Родионова.

- Совенок сначала почти не шевелился, потом стал оживать, - рассказывает методист Светлана Мичкова. - Я вспомнила, что у нас раньше воспитательницей была Нина Махова, которая теперь работает в Вишерском заповеднике. Мы позвонили ей, и она пообещала прислать за птицей своего сына.

Совенок перелетел с черемухи на березу, где рассердил стаю сорок. Фото: Екатерина Родионова.

Выяснилось, что педагоги спасли от сорок мохноногого сыча - детеныша небольшой совы.

- Орнитолог сказал, что выкормить в неволе сычей очень трудно, поэтому лучше отнести птицу подальше в лес и выпустить, - рассказала Нина Махова. - Мы посадили совенка в клетку, и он стал «фокусничать» - падал на живот, поворачивал голову почти на 180 градусов, подмигивал одним глазом. Когда мы с детьми принесли его в лес и открыли дверцу, он сначала не хотел улетать, но затем вспорхнул и исчез в лесной чаще.