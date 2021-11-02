В ЖК «Белые росы» от «СтройПанельКомплект» введены в эксплуатацию два дома

Фото: «СтройПанельКомплект»

Застройщик «СтройПанельКомплект» удерживает активный темп по строительству и вводу объектов, взятый в 2021 году. В ЖК «Белые росы» введены в эксплуатацию два дома – по ул. Весенняя, 28 и Весенняя, 36. К передаче готовятся 240 квартир. Общий объем площади составляет 8300 кв.м. В домах представлены 1-2-3-комнатные квартиры, а также студии.

Традиционно квартиры во всех комплексах СПК сдаются с полной отделкой, выполненной в светлых бежевых тонах. Квартиры готовы к проживанию и большая часть новоселов заселяется сразу после получения ключей. Жилой комплекс «Белые росы» реализуется застройщиком с 2013 года. Сегодня это большой насыщенны комплекс, в котором заселено уже 8 домов, где проживают около 1500 семей.

Фото: «СтройПанельКомплект»

ЖК «Белые росы» отличают те-же характеристики, что и другие проекты комплексной застройки «СтройПанельКомплект» – поквартальное расположение домов, обязательное наличие бытовой и социальной инфраструктуры, просторные дворы, с большим количеством игровым и спортивных площадок.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Отметим, что сейчас в комплексе ведется строительство завершающего дома по ул. Весенняя. В этом квартале предусмотрено строительство торгового центра, в котором также разместятся магазины и другие бытовые объекты. Здесь же расположится стоянка для автомобилей жителей – на 300 мест.

Отдел продаж СПК расположен на территории комплекса, по ул. Весенняя, 20.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Срок сдачи ул. Весенняя, 38 корпус 2 - 4 кв. 2022 г. Застройщик: ООО "СЗ "ФинПроект"