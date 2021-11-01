Коронавирус в Перми, последние новости на 2 ноября 2021 года: за сутки в регионе очередной антирекорд по заболевшим COVID-19

С 1 по 7 ноября в Перми будет работать восемь мобильных пунктов вакцинации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 702 человека. Это новый суточный максимум. На утро 2 ноября в стационарах региона, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 499 пациентов. 215 подключены к аппаратам ИВЛ.

Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 178. На втором месте – Пермский район, в котором обнаружено 85 человек с инфекцией. На третьем месте – Соликамский городской округ, где зафиксировано 56 случаев заболевания. За все время пандемии инфекцию выявили у 119 788 человек.

Фото: оперштаб

С 1 по 7 ноября в Перми будет работать восемь мобильных пунктов, где можно поставить прививку от коронавирусной инфекции («Спутник V») и гриппа. Список адресов и часы работы пунктов читайте в нашем материале.