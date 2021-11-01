В Перми с 1 по 7 ноября будут работать восемь пунктов вакцинации от коронавируса

Пермский край привезли еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции - 18 600 комплектов «Спутник V». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми с 1 по 7 ноября будет работать восемь мобильных пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции «Спутник V» и гриппа. В Минздраве сообщили, где они будут расположены. Публикуем адреса и время работы.

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):

1-7 ноября с 12.00 до 18.00;

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а:

1-5 ноября с 11.00 до 17.00;

6 ноября с 9.00 до 14.00;

«Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж:

1-3 ноября с 11.00 до 17.00;

4-7 ноября с 10.00 до 18.00;

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж:

2-7 ноября с 11.00 до 17.00;

В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

Автовокзал, ул. Революции, 68:

1-5 ноября с 10.00 до 16.00;

Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»):

1-3 ноября с 12.00 до 18.30;

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9:

1-7 ноября с 11.00 до 17.00;

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)

1-5 ноября с 14.00 до 20.00;

6-7 ноября с 12.00 до 18.00;

Не забудьте паспорт и СНИЛС.

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