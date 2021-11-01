В Перми с 1 по 7 ноября будут работать восемь пунктов вакцинации от коронавируса

Пермский край привезли еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции - 18 600 комплектов «Спутник V».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Перми с 1 по 7 ноября будет работать восемь мобильных пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции «Спутник V» и гриппа. В Минздраве сообщили, где они будут расположены. Публикуем адреса и время работы.
ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):
1-7 ноября с 12.00 до 18.00;
Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а:
1-5 ноября с 11.00 до 17.00;
6 ноября с 9.00 до 14.00;
«Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж:
1-3 ноября с 11.00 до 17.00;
4-7 ноября с 10.00 до 18.00;
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж:
2-7 ноября с 11.00 до 17.00;
В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.
Автовокзал, ул. Революции, 68:
1-5 ноября с 10.00 до 16.00;
Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»):
1-3 ноября с 12.00 до 18.30;
МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9:
1-7 ноября с 11.00 до 17.00;
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)
1-5 ноября с 14.00 до 20.00;
6-7 ноября с 12.00 до 18.00;
Не забудьте паспорт и СНИЛС.
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