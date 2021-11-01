Капитан полиции Анастасия Кирьянова вступила в борьбу за звание «Народный участковый России»-2021

Анастасия Кирьянова служит в полиции уже восемь лет. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Два месяца упорной борьбы и вот он, долгожданный финал! Капитан полиции Анастасия Кирьянова из Березников, пройдя два региональных этапа и получив звание лучшего участкового Пермского края, вступила в борьбу за звание «Народный участковый России»-2021.

Голосование стартовало 1 ноября на сайте «Комсомольской правды», продлится оно до 11 ноября. Среди соперников Анастасии Кирьяновой – 83 лучших участковых со всех уголков страны.

Наша участница службе в полиции отдала восемь лет жизни. В юности была уверена, что у полицейских очень красивая форма, но когда начала службу, поняла, что вместе с коллегами они делают очень важное дело: стоят на страже безопасности граждан.

Анастасия Кирьянова знает почти всех жителей на своем административном участке, это помогает ей быстро раскрывать преступления и предотвращать правонарушения.

Лучшая участковая Пермского края хорошо знает всех, кто живет на ее участке. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Главный приз, который вручат победителю конкурса «Народный участковый»-2021 - внедорожник УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода. Награждение состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

- За рулем я уже девять лет и успела объездить на машине пол России: была в Крыму, в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, так что новый автомобиль будет очень кстати, - улыбается Анастасия.

Проголосовать за нашу участницу можно на сайте «КП», однако отдать свой голос с одной учетной записи можно не более одного раза в течение всего периода голосования, так что стоит быть внимательными. Давайте поддержим нашу участницу от Пермского края и закидаем ее нашими лайками.

Проголосовать за Анастасию Кирьянову можно здесь.

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