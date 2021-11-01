Коронавирус в Перми, последние новости на 1 ноября 2021 года: за сутки выявлено 333 человека с положительными ПЦР-тестами

В Пермском крае введены жесткие ограничения: закрыты все кафе и торговые центры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 1 ноября 2021 года в Пермском крае было выявлено 119788 заболевших коронавирусной инфекцией.

- Только за минувшие сутки количество новых подтвержденных случаев достигло 697, - сообщили в оперштабе.

Это новый антирекорд, которые чуть не ежедневно бьются в регионе. Чтобы выявить новых заболевших, за сутки в регионе было проведено 13 717 ПЦР-исследований.

Сейчас в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, лечатся четыре тысячи человек, 512 пациентов из них - в тяжелом состоянии, 207 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 789 человек.

Новые заболевшие проживают в 36 территориях региона. Больше всего их выявлено в Перми – 333. На втором месте - Краснокамский округ с 67 инфицированными. На третьем – Пермский район, где зафиксировано 46 жителей с коронавирусом.

В Чайковском округе - 31 заболевший, в Красновишерском округе – 26, в Соликамском округе - 23, в Очерском - 22, в Березниках - 20.

В Ильинском округе COVID-19 выявлен у 11 жителей, в Александровском и Карагайском округах у десяти человек. В Чусовском, Сивинском округах, Кунгурском районе и Кунгуре - по девять случаев, в Осинском и Верещагинском округах – по восемь.

В Кудымкаре, Звездном, Одинском, Кишертском округах выявлено по пять заболевших, в Бардымском округе – четыре, еще по три – в Большесосновском районе и Добрянском округе.

По два случая заражения инфекцией обнаружено в Кочевском, Березовском, Октябрьском и Юсьвенском округах.

По одному – в восьми территориях края. Это Губаха, Нытвенский, Лысьвенский, Частинский, Оханский, Горнозаводский, Кудымкарский и Чердынский округа.