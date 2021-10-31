«Месяц будет аномально теплым». Пермские синоптики рассказали, каким ожидается ноябрь в Пермском крае

Устойчивый приход метеорологической зимы задерживается, а оттепели вероятны в течение всего месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за преобладания антициклонов последний месяц осени в Пермском крае ожидается аномально теплым.

- В Прикамье ожидаемая величина ноябрьской аномалии от +2° на юге до +4° на севере территории, - пояснил «КП»-Пермь» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - То есть средняя температура ноября в Перми может составить около -3°. И в случае, если этот прогноз оправдается, ноябрь ожидается самым теплым с 2017 года.

Это значит, что устойчивый приход метеорологической зимы задержится, а оттепели вероятны в течение всего месяца. Наибольшая положительная аномалия температуры прогнозируется во время второй недели месяца.

При таком характере циркуляции воздуха больше осадков ожидается на севере края и в горной части, меньше – на юге края. Но в целом их количество будет близким к норме.

- Аномально теплый ноябрь случается в Пермском крае в среднем каждые 4 года, - отмечает синоптик. - Такими были ноябрь в 2005, 2008, 2013, 2017 годах. Нынешний ноябрь тоже имеет шансы войти в этот перечень, хотя пока он прогнозируется холоднее, чем все перечисленные.

Хоть в целом ноябрь и ожидается теплым, но начнется он с серьезного похолодания: 2 и 3 ноября Пермский край окажется на периферии арктического антициклона. В итоге 2 ноября температура воздуха днем может составить -8…-10°, на остальной территории -3…-8°. Самой холодной будет ночь на 3 ноября с минимумами -7…-12°, по востоку края до -15…-17°. Затем по мере отступления антициклона в Казахстан начнется постепенное потепление.

2 и 4 ноября ожидается преимущественно солнечная погода, нетипичная для этого времени. В последующие дни начнется заток тепла с Западной Европы, и вторая пятидневка месяца ожидается облачной, ветреной и очень теплой. Выпадет большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет повышаться до +4…+6°.

Аномально теплая погода может сохраниться всю вторую декаду. В третьей декаде циклоны сместятся на юг, и к нам будет поступать более прохладный воздух. В Пермском крае ожидается избыток осадков по всей территории. И выпадать они будут уже в виде снега, отклонение температуры от нормы прогнозируется в пределах 2-4°.

Формирование устойчивого снежного покрова в Перми откладывается на начало третьей декады месяца, тогда как на северо-востоке края выпавший снег имеет шансы сохраниться до зимы.