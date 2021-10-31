«Выехал на встречку на скользкой трассе»: В страшном ДТП в Пермском крае разбился врач

Фото с места смертельной аварии: группа Вконтакте «Лысьва сегодня».

«Как жалко Александра Сергеевича. Очень хороший был и человек, и специалист», «Соболезнование родным и близким», «Трасса скользкая очень», «Какая утрата для всех нас», «Он был отличным человеком, который приходил на помощь, даже когда у самого проблемы. Лучшие уходят», «Очень жаль человека, и вдвойне жаль, что уходят врачи», - комментируют пост подписчики группы Вконтакте «Лысьва сегодня».

В паблике был размещен пост о том, что 31 октября возле деревни Брусяк насмерть разбился врач Лысьвенской городской больницы Александр Сергеевич Изюмский.

- ДТП произошло в 7.30 утра на 26 километре трассы Лысьва-Кормовище-Кын, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – По предварительной информации, автомобиль Лада Калина, которой управлял 51-летний водитель, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом.

Фото с места смертельной аварии: группа Вконтакте «Лысьва сегодня».

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте, в ДТП также пострадали три человека, находившихся в автобусе. Среди них и водитель транспортного средства, а всего в салоне автобуса ехало четыре человека. Всех пострадавших осмотрели врачи, им оказана медицинская помощь. Травмы не столь тяжелые, чтобы людям потребовалась госпитализация, пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.