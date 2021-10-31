«Наряд невесты и тыквы-фонарики»: Как в Перми празднуют Хэллоуин

Костюмы в многодетной семье к Хэллоуину шьют сами, квартиру украшают тоже. Фото: семейный архив.

Можно долго спорить, нужен ли нам этот праздник, но факт остается фактом: в Перми немало тех, кто ждет и с немалым размахом празднует Хэллоуин.

Праздник разгула всевозможной нечисти, пришедший к нам с запада в 90-е годы, празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября. Чтобы отметить его, принято наряжаться в страшные костюмы и мастерить тыквы-фонарики. И вот какую недюжинную фантазию проявили пермяки, готовясь к Хэллоуину.

Кровавые следы в квартире, занавешенное плотной паутиной окно, черепа на столе и свисающие скелеты…. Так креативно праздник встречают в многодетной семье Зотиных из Перми. Мама Екатерина со своими четырьмя детьми сами шьют костюмы, накладывают грим и угощаются потом глазами и червяками.

Дом преобразился. Фото: семейный архив.

Таким стал камин к празднику. Фото: семейный архив.

Угощение на праздник. Фото: семейный архив.

Актриса из Перми Светлана Пермякова тоже уважает этот праздник. Вместе со своей девятилетней дочкой Варварой Светлана вырезала из большой тыквы фонарик и опубликовала видео на своей странице в Instagram.

Светлана Пермякова поделилась с подписчиками, как отмечает праздник. Фото: личная страница в Instagram.

Разукрашивает тыквы и надувает черные воздушные шары пермячка Полина Жукова. О том, что она тоже готовится к празднику, девушка рассказала в нашей официальной группе ВКонтакте.

В этой семье тоже рады наступлению Хэллоуина. Фото: личный архив

- А мы рисовали с детьми тыкву, - рассказала педагог из Звездного Евгения Азанова. – Им интересно было.

Дети Евгении Азановой рисуют тыквы. Фото: личный архив.

- А мы уже отметили с подругами, - поделилась читательница «КП» Светлана Новикова. – Просто праздник, улыбки и позитив. Оранжевое настроение!

Светлана Новикова с подругами. Фото: личный архив.

- Сегодня так мало позитивных поводов! Надо их искать и находить! Отлично повеселились перед локдауном! – рассказала Елена Шенгелия.

Пермячка Елена Шенгелия: Отлично повеселились перед локдауном. Фото: личный архив.

Кстати, в день празднования Хэллоуина в Перми можно попасть на необычную экскурсию: встретиться с нечистой силой, испытать дикий ужас и восторг одновременно. Автобусная экскурсия по тайнам истории нашего города будет сопровождаться ужасающей анимацией и спецэффектами.