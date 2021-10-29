В ПДНТ «Губерния» состоялся конкурс на знание песен про море

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

При поддержке министерства культуры Пермского края, в рамках проекта «Творческие люди», одним из победителей гранта стал вокальный ансамбль "Моряки Прикамья". Художественный руководитель ансамбля Дмитрий Горобец рассказал, что субсидия в рамках проекта «Творческие люди» была очень кстати. Так в начале октября в Доме народного творчества «Губерния» благодаря ей удалось организовать вокальный фестиваль «Море зовет!» - конкурс на знание морских песен.

Конкурс проходил в три этапа: сбор заявок и видеофайлов, осмотр номеров членами жюри, Гала-концерт лауреатов. По результатам был издан сборник популярных морских песен.

- В фестивале приняли участие детские коллективы, школьные, речное училище, коллективы из домов культуры края. Около 22 коллектива и 44 участника. Они меня обрадовали тем, что хоть фестиваль был объявлен поздновато, Но все быстро успели подготовиться и настолько были увлечены морской песней, как и мы моряки, и это нас порадовало. Мы отобрали лучшие из лучших и фестиваль прошел замечательно. Песня морская любима, жива и поется! - рассказала директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова

Добавим, что благодаря нацпроекту «Культура» ежегодно выделяются средства для лучших творческих коллективов, они могут создавать новые программы и осуществлять свои проекты.

Напомним, в 2021 году краевой проект «Творческие люди» реализуется на территории Пермского края во второй год.. Официальный старт проекту «Творческие люди» был дан в День работника культуры, 25 марта 2020 года. Цель проекта – поддержать творческие инициативы и гастрольную деятельность лучших любительских коллективов Прикамья. А так же создать вернуть интерес к любительскому творчеству, укрепить культурные связи между городами Прикамья, другими регионами и зарубежными странами.