Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Проект «Творческие люди» направлен на поддержку гастрольной деятельности лучших любительских коллективов Прикамья. Проект инициирован ПДНТ «Губерния» при поддержке министерства культуры и созвучен с национальным проектом «Культура», который имеет аналогичное название «Творческие люди». Завершилась третья, последняя в 2021 году сессия экспертного совета краевого проекта. Как отбираются коллективы, рассказала на радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96.6 FM) директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

- Принимаются заявки, в первую очередь, от коллективов имеющих звание «народный коллектив любительского творчества Пермского края». Ну, а далее экспертная комиссия рассматривает предложения, выбирает наиболее значимые, содержательные, продвигающие наш регион и помогающие развиваться коллективам. Пермский проект «Творческие люди» - это огромная поддержка любительских коллективов. Творческие инициативы поступают в адрес нашего оргкомитета в течении 2021 года и попадают на ближайшую сессию. На осенней сессии было поддержано 14 творческих инициатив: от проведения мастер-классов и постановок с участием титулованных хореографов, режиссеров-постановщиков и до участия в международных мероприятиях творческих коллективов со своими уже народными программами.

Несколько коллективов в 2021 году получили возможность представлять Пермский край на межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Так по итогам сессии было решено поддержать гастрольную деятельность Народного театра "Маски" из Куеды. Народный театр "Маски" под руководством режиссера Елены Кузнецовой в 2020 году на межрайонном фестивале любительских театров «Созвездие талантов» (при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» ) в Перми был отмечен специальным призом жюри.

Несколько коллективов в 2021 году получили возможность представлять Пермский край на межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах: заслуженный коллектив народного творчества РФ «Солнечная радуга» приняла участие во Всероссийском фестивале-конкурсе ансамблей народного танца в Екатеринбурге, детский фольклорный ансамбль «Забава» отправился на Всероссийский конкурс «Живая традиция», ансамбль «Моряки Прикамья» — на вокальный конкурс-фестиваль «Море зовёт!», ансамбль народной музыки «Мозаика» из Осы — на XIX Международный конкурс-фестиваль солистов, ансамблей народной песни «Поющие струны России».