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Звезды29 октября 2021 18:00

Пермский проект «Творческие люди» - это огромная поддержка любительских коллективов

В осенней сессии экспертного совета было выбрано 14 пермских коллективов
Евгения РОМАНОВА
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Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Проект «Творческие люди» направлен на поддержку гастрольной деятельности лучших любительских коллективов Прикамья. Проект инициирован ПДНТ «Губерния» при поддержке министерства культуры и созвучен с национальным проектом «Культура», который имеет аналогичное название «Творческие люди». Завершилась третья, последняя в 2021 году сессия экспертного совета краевого проекта. Как отбираются коллективы, рассказала на радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96.6 FM) директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

- Принимаются заявки, в первую очередь, от коллективов имеющих звание «народный коллектив любительского творчества Пермского края». Ну, а далее экспертная комиссия рассматривает предложения, выбирает наиболее значимые, содержательные, продвигающие наш регион и помогающие развиваться коллективам. Пермский проект «Творческие люди» - это огромная поддержка любительских коллективов. Творческие инициативы поступают в адрес нашего оргкомитета в течении 2021 года и попадают на ближайшую сессию. На осенней сессии было поддержано 14 творческих инициатив: от проведения мастер-классов и постановок с участием титулованных хореографов, режиссеров-постановщиков и до участия в международных мероприятиях творческих коллективов со своими уже народными программами.

Несколько коллективов в 2021 году получили возможность представлять Пермский край на межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Так по итогам сессии было решено поддержать гастрольную деятельность Народного театра "Маски" из Куеды. Народный театр "Маски" под руководством режиссера Елены Кузнецовой в 2020 году на межрайонном фестивале любительских театров «Созвездие талантов» (при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» ) в Перми был отмечен специальным призом жюри.

Несколько коллективов в 2021 году получили возможность представлять Пермский край на межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах: заслуженный коллектив народного творчества РФ «Солнечная радуга» приняла участие во Всероссийском фестивале-конкурсе ансамблей народного танца в Екатеринбурге, детский фольклорный ансамбль «Забава» отправился на Всероссийский конкурс «Живая традиция», ансамбль «Моряки Прикамья» — на вокальный конкурс-фестиваль «Море зовёт!», ансамбль народной музыки «Мозаика» из Осы — на XIX Международный конкурс-фестиваль солистов, ансамблей народной песни «Поющие струны России».

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