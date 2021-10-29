Коронавирус в Перми, последние новости на 30 октября 2021 года: власти вводят жесткие ограничения с 1 по 7 ноября

Число заболевших COVID-19 с каждым днем растет Фото: REUTERS

В пятницу, 29 октября, на заседании оперштаба решили ввести новые меры, которые, по мнению властей, смогут остановить распространение коронавирусной инфекции в Пермском крае. Так с 1 по 7 ноября - в Пермском крае приостанавливается работа большинства организаций: кафе, баров, кинотеатров, театров, парикмахерских, салонов красоты, саун и ряда магазинов. Полный список организаций, которые будут закрыты, смотрите по ссылке.

Число заболевших COVID-19 с каждым днем растет. За минувшие сутки в регионе выявили 679 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 118 403.

Фото: оперштаб

На утро 30 октября в Пермском крае прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов поставили 901 323 человека. 672 460 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами. В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 508 пациентов. Из них 200 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 725 человек.