Пермякам объяснили, как получать новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Полученные ранее сертификаты о вакцинации и QR-коды продолжают действовать до 1 марта 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав разъяснил пермякам, как получить новый сертификат о вакцинации против коронавируса. Вместе с ним будет выдаваться и QR-код, без которого сейчас, после введенных ограничений, нельзя попасть ни в театр, ни в кафе, ни в торговые центры.

- Полное название новой универсальной формы - «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», - пояснили в пресс-службе пермского краевого Минздрава. - Приказ Минздрава РФ о его утверждении вступает в силу с 8 ноября, с этого же дня начнет действовать и новый стандарт сертификата о вакцинации от COVID-19.

Документ будет заноситься в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки. После вакцинации он будет доступен в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах» и в приложении «Стопкоронавирус».

Новые сертификаты будут формироваться в течение трех дней после вакцинации. Их также можно будет получить в бумажном виде.

В новом сертификате будет несколько разделов: личная информация, где будут указываться фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес, паспортные данные вакцинированного и дата выдачи сертификата. Также при наличии указываются СНИЛС и номер полиса ОМС.

В сертификате будет поле с QR-кодом, где будет указана дата прививки, сведения о вакцине и название медицинской организации, где сделана прививка.

Сертификат также содержит информацию о ревакцинации, сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации, данные о перенесенном коронавирусе.

Сертификат и QR-код формируются автоматически в личном кабинете на портале «Госуслуги». Документ сразу оформляется на русском и английском языках в течение максимум трех дней после вакцинации или внесения в базу данных информации о перенесенном COVID-19.

Чтобы получить бумажный сертификат, нужно будет подать заявку через портал Госуслуг или обратиться в МФЦ. В бумажном документе также будет QR-код.

- Новая форма сертификата более удобна и информативна для медиков, - объяснила главный врач пермской ГКП № 5 Ольга Сластихина. – По сравнению с документом старого образца в новый сертификат добавлены разделы о перенесенных пациентом заболеваниях, вызванных коронавирусной инфекцией, о противопоказаниях к введению вакцины. Надеюсь, что с этим документом медицинским организациям и врачам будут удобнее работать.

Важно, полученные ранее сертификаты о вакцинации и QR-коды продолжат действовать до 1 марта 2022 года. За это время они сами обновятся до новой универсальной формы на портале «Госуслуги».

Новый сертификат будет выглядеть так. Фото: краевой Минздрав.

Новый сертификат будет выглядеть так. Фото: краевой Минздрав.

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