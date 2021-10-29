«Все начиналось с банальной температуры». 13-летняя девочка из Перми борется с тяжелой болезнью

Девочка всерьез настроена победить тяжелую болезнь, но ей нужна помощь. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Тяжелая болезнь 13-летней Зайнаб из Перми начиналась с температуры, болей в мышцах и пояснице. Сначала думали, это банальная простуда, но когда температура подскочила до 40 градусов и не сбивалась никакими таблетками, родители вызвали «скорую».

Девочку экстренно госпитализировали и после нескольких обследований медики озвучили диагноз.

- У вашей дочери лимфома Ходжкина – это рак лимфатической системы, - объяснили врачи родителям. - Болезнью поражены шейные, надключичные, подмышечные, внутрибрюшные лимфоузлы, печень, легкие и другие органы.

И сейчас жизнь девочки ограничена больничными стенами Пермского детского онкоцентра. Ежедневно она проходит многочисленные обследования, сдает анализы и проходит курсы химиотерапии.

И сама Зайнаб и ее семья верит, что долгое сложное лечение подействует. Девочка всерьез настроена победить тяжелую болезнь, но ей нужна помощь неравнодушных пермяков.

- Зайнаб необходим курс лечения препаратом «Адцетрис», - объяснили в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют семью девочки. - Это лекарство эффективно в борьбе с онкозаболеваниями и помогает людям с таким же, как у нее диагнозом. Проблема в том, что препарат стоит очень дорого – многодетная семья не в состоянии купить его. Но лечение нужно начать как можно скорее, только так у Зайнаб появится шанс на выздоровление.

Стоимость необходимого для девочки препарата составляет 736 078 рублей. Двух флаконов лекарства по 100 мл хватит на два курса. Далее обещает подключиться Минздрав, и девочка сможет получать лекарство бесплатно.

Одно из значений имени Зайнаб – радость. Будто бы в подтверждение этому неунывающая Зайнаб так часто улыбается. Кажется, эту лучезарную 13-летнюю девочку не в силах сломить никакие трудности. В любой ситуации она найдет повод для радости. Но представьте, каким огромным будет ее счастье, когда девочка поправится и сможет вернуться домой, к своим любимым маме и папе и обожаемым братьям и сестрам.

Если вы не остались равнодушными к истории девочки, оказать посильную помощь ей можно здесь.