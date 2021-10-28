Коронавирус в Прикамье, последние новости на 29 октября 2021 года: в Перми открыты еще два пункта вакцинации от COVID-19

Фото: Архив "КП"

С 28 октября в Перми начинают работу еще два новых пункта вакцинации в торговых центрах. Во всех пунктах можно сделать прививку от ковида «Спутником V» и вакцинироваться от гриппа.

Адреса новых пунктов:

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217) 28 и 29 октября с 11.00 до 17.00;

ТЦ «Леруа Мерлен», Шоссе Космонавтов, 164б 28 и 29 октября с 12.00 до 16.00.

Со всеми пунктами вакцинации, расположенными в краевой столице, можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

В Прикамье за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 670 жителей. Днем ранее их было 662. Заболеваемость в регионе продолжает расти, а по числу случаев за сутки край находится на девятом месте в стране.

Фото: permkrai.ru

В ковидных отделениях сейчас 517 «тяжелых» пациентов. Из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье ковидом заболели 117 724. Скончались всего - 5 695 человек, за сутки - 29.

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 35 муниципалитетах Прикамья. Это 76% муниципальных образований края.

216 заболевших выявлено в Перми. 70 – в Добрянском городском округе. 52 заболевших в Пермском районе.

В Соликамском городском округе вирус диагностировали у 45 жителей, в Красновишерском городском округе – у 33, а в Краснокамском городском округе – у 30.

В Очерском городском округе COVID-19 подтвердился у 28 человек, в Еловском муниципальном округе – у 27, в Березниках – у 26, в Чусовском городском округе – у 16.

В Нытвенском городском округе заболели 14 прикамцев, в Суксунском городском округе – 13, в Осинском городском округе – 12, в Куединском муниципальном округе – 10.

По 9 жителей заразились коронавирусом в Большесосновском муниципальном районе и Ильинском городском округе. В Кизеле коронавирусная инфекция обнаружена у 6 обратившихся к врачам пациентов.

По 5 случаев заболевания выявлено в Горнозаводском городском округе и ЗАТО Звездный, по 4 – в Верещагинском, Лысьвенском, Октябрьском и Чернушинском городских округах, по 3 – в Губахе, Бардымском, Кудымкарском, Сивинском и Уинском муниципальных округах.

По 2 инфицированных обнаружено в шести территориях Пермского края. Это Чайковский, Гремячинский и Оханский городские округа, а также Березовский, Карагайский и Частинский муниципальные округа. Кроме того, один заразившийся выявлен в Кунгуре.