Юрист не должен заниматься маникюром, а хирург - работать маркетологом

В рамках мероприятия школьники узнают о профессиях, проходят профориентационные тесты

- Опыт общения нашей команды с выпускниками школ, студентами и выпускниками вузов показывает, что все больше людей выбирают будущую профессию неосознанно и после выпуска из высшего или средне-специального учебного заведения не работают по полученной специальности, - рассказывает руководитель проекта «Формирую будущее» Динара Некрасова.- Мы часто встречаем юристов, которые занимаются маникюром, хирургов, которые работают маркетологами и фотографами, биологов, которые открыли свой бизнес и занимаются розничной торговлей, политологов, работающих воспитателями в детских садах. Спрашивая их, почему произошло так и они учились на специальности, по которой не собирались работать, мы слышим такие фразы: «престижная и модная профессия», «на другой факультет баллов не хватало», «все пошли, и я пошел». Несомненно, встречается и фраза «родители настояли», и мы понимаем, что при выборе будущей профессии своим ребенком в этом случае родители, скорее всего, хотели реализовать свои не достигнутые цели и амбиции, навязав их в принудительном порядке ребенку.

В школах города проводится комплексная программа профориентационной работы

«Формирую будущее» - это проект, направленный на содействие школьникам в выборе будущей профессии. В рамках проекта проводится комплексная программа профориентационной работы в школах города Перми, направленная на содействие в выборе будущей профессии учащимися 6-11 классов.

В рамках программы ведется работа по 4-м направлениям:

1. Цикл мотивационных профориентационных тренингов. Тренинги проходят в формате комфортного и живого общения учеников с ведущим тренинга и педагогом – психологом. В ходе встречи ученики 6-11 классов разберут, как правильно подойти к выбору профессии, пройдут тесты по профориентации, поговорят о том, как хобби могут определить их будущую профессию и другое.

2. Встречи родителей учащихся в чьи классы внедряется профориентационная программа с педагогом - психологом на родительских собраниях. Основная и самая главная тема встреч - помощь детям в выборе профессии.

3. Профориентационные игры для учащихся 6-11 классов. В рамках мероприятия учащиеся узнают о профессиях, проходятпрофориентационные тесты, а также выполнить различные задания, которые помогут с определением будущей профессии и осознанного подхода к выбору учебного заведения.

4. Индивидуальные консультации учащихся и родителей с педагогом-психологом в период реализации проекта. По предварительной регистрации для участников проекта возможны консультации с педагогом-психологом в вопросах профориентации.

Итоговым мероприятиемстановится защита проектов. На защите учащиеся презентуют, то, что изменилось в их восприятии, какую профессию они выбрали и в какой профессиональной области будут развиваться.

Сформированный комплексный подход работы создает инновационность проекта, позволяя вести работу в нескольких направлениях, охватывая проблемы профориентации с разных сторон, а именно, одновременно проработать вопросы выбора будущей профессии с сами учащимися, а также с их родителями, что несомненно, в синергии сможет сформировать более осознанный подход к выбору дальнейшего профессионального пути учащихся.

Подробная информация о проекте в группе «Вконтакте»

Проект «Формирую будущее» реализуется АНО «Формируем будущее» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов и информационной и методической поддержке ПРОО НАСМНОГО и проекта «Крепкая семья» в Пермском крае. Проект является победителем XIII конкурса социально-значимых проектов «Город - это мы!».