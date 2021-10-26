В Чердыни открылась модельная библиотека

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Глобализация и модернизация не обходит стороной библиотеки Прикамья. Появляется новый формат такого учреждения — модельная библиотека.

По нацпроекту «Культура» до 2024 г. планируется преобразовать 660 библиотек в России: из обычных муниципальных в необычные модельные. Модельная библиотека — относительно новый формат взаимодействия муниципальной библиотеки и читателя. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформировалось в арт-холл для презентаций или мультимедийную коворкинг - зону для работы, общения и обучения. В модельных библиотеках посетители слушают мастер-классы, играют в театре, выходят в виртуальную реальность и не только.

Так в Чердыни для модернизации центральной детской библиотеки была выделена федеральная субсидия в размере 5 миллионов рублей. На что были потрачены средства, рассказала «Комсомольской правде» начальник департамента культуры в Чердыни Яна Агапитова:

«Часть денег потрачено на внутренний ремонт, пополнился книжный фонд, обновили мебель, закупили интерактивное оборудование. Теперь библиотека преобразилась - красивые, светлые пространства. Есть детская зона, подростковая, большой светлый зал для мероприятий. Этот зал одновременно служит и виртуальным концертным залом».

Так же на базе Чердынской библиотеки организованы творческие детские объединения, в планах создание кружка по моделированию.