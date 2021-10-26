Коронавирус в Прикамье, последние новости на 27 октября 2021 года: в пермской «Планете» открылся еще один пункт вакцинации

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае побит очередной антирекорд по заражениям за сутки: инфекция подтвердилась еще у 653 жителей. С начала пандемии положительные тесты на ковид получили уже 116 392 человека.

В ковидных отделениях Прикамья сейчас находятся 524 пациента в тяжелом состоянии, 217 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 30 пациентов, всего с начала пандемии - 5 634 человека.

Роспотребнадзор сообщает, что за сутки в регионе провели 2 180 ПЦР-тестов на коронавирус. На утро 26 октября прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 861 054 человека. 663 862 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

В Перми в ТРК «Планета» открылся второй пункт вакцинации, теперь их там два. С 25 по 31 октября они будут работать с 10.00 до 20.00. В них можно привиться вакцинами «Спутник Лайт» и Гам-Ковид-Вак от коронавируса и «Ультрикс Квадри» от гриппа. Оба пункта расположены на 1 этаже торгового центра.

Администрациия«Планеты» напоминает, что во время пребывания в ТРЦ гости должны быть в масках и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

О том, как работают другие пункты вакцинации, можно узнать здесь.

Новые случаи коронавируса обнаружили в 28 муниципалитетах. 281 заражение в Перми. 71 человек заболел в Краснокамске. На третьем месте Пермский муниципальный район и Соликамский городской округ – в обоих районах по 59 случаев заражения.

В Красновишерском городском округе ковид диагностирован у 43 жителей. В Очерском городском округе – у 29, а в Ильинском городском округе – у 18. По 11 прикамцев заболело в Березниках и Нытвенском городском округе. В Березовском муниципальном округе инфекция подтвердилась у 9 человек.

По 7 человек заразились коронавирусом в Большесосновском муниципальном районе, Кунгуре, Ординском и Сивинском муниципальных округах. В ЗАТО Звездный зафиксировано 6 жителей с COVID-19, в Верещагинском городском округе – 5. По 4 случая заболевания выявлено в Добрянском и Суксунском городских округах, а также в Кунгурском муниципальном районе.

В Юсьвинском муниципальном округе - 3 заразившихся. По одному инфицированному обнаружено в восьми территориях Пермского края. Это Кудымкар, Чайковский, Карагайский и Уинский муниципальные округа, а также Лысьвенский, Оханский, Чердынский и Чернушинский городские округа.