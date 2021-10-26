Почему подорожали квартиры в Перми?

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- В прошлом году в нашей семье произошло пополнение, - рассказывает пермячка Анастасия. - Мы решили переехать в двухкомнатную квартиру, нашли вариант за 3 миллиона рублей. Но пока думали, цены выросли. Недавно приценивались к аналогичной двушке уже за 5 миллионов. Но хозяин снял ее с продажи, сказал, что к концу года сможет продать ее дороже.

За год цены на жилье в Перми выросли в полтора раза. Это уже потолок, или недвижимость продолжит дорожать? «Комсомолка» разбиралась в квартирном вопросе вместе с экспертами.

«Никто не знает, что будет дальше»

- Спрогнозировать, как будут вести себя цены на жилье, пока никто не может, - говорит пермский риэлтор Сергей Беликов. - Год назад все думали, что после пандемии начнется снижение, но недвижимость подорожала еще сильнее. Например, в том году однушка в Индустриальном районе стоила в среднем 1 миллион 900 тысяч рублей, а сейчас за нее придется выложить не менее 2,5 миллиона.

Резкий рост цен объясняли льготной ипотекой с господдержкой, но с 1 июля ее отменили. Более того, Центробанк в октябре повысил ключевую ставку, и все понимают, что вырастут проценты и по ипотечным кредитам.

Но цены все равно не падают. При этом предложений очень мало. Если раньше на порталах можно было найти больше сотни нужных тебе объектов, то сейчас - меньше тридцати.

Казалось бы, парадокс: когда еще продавать жилье, как не на пике ценового роста?

- Люди боятся остаться с деньгами и без недвижимости из-за неясности того, что происходит на рынке, - объясняют эксперты. - Сейчас чистых продаж с целью получить инвестиционный доход очень мало. В основном идут так называемые цепочки - продал квартиру, а потом что-то купил взамен. И в нынешней ситуации нет уверенности, что такая цепочка не прервется.

Затяжное «стояние на Калке»

- Сейчас происходит обычная, в общем-то, история: люди вернулись из отпусков и выставили свои квартиры по ценам, не соответствующим реальным, - считает риэлтор Эдуард Галеев. - Соответственно, покупатели не хотят платить больше. И далее происходит вот такое вот «стояние на реке Калке» - кто кого перестоит.

По мнению риэлтора, количество предложений снизилось из-за того, что продавцы вышли в режим ожидания. То есть выставили квартиру на продажу, продать не получилось, и они решили подождать. Такое бывает именно в подобной ситуации - когда цены уходят резко вверх. Продавцы ждут, когда рынок стабилизируется.

- Обычно в сентябре все «устаканивается», но на этот раз история затянулась, потому что рынок перегрет, цены чересчур высокие, - говорит Эдуард Галеев. - Я не верю, что будет значительный спад рынка, максимум, он может откатить чуть-чуть назад. Обычно в конце года резкого падения рынка не бывает, цены, наоборот, растут с октября по январь. Продавцы рассчитывают на это и ждут. Но какой-то ценовой отход назад возможен.

«Не совершайте необдуманных сделок»

В условиях такого затишья кому-то все же удается реализовать квартиру и даже с большой выгодой для себя.

- Представляете? Нашим знакомым недавно повезло продать подержанную трешку за 8 миллионов рублей! - рассказывает пермячка Юлия.

- Такие сделки возможны даже на фоне стагнации рынка недвижимости, - говорит Сергей Беликов. - Если люди настроены что-то купить, и у них одобрена ипотека, они идут и покупают. У них выбора большого нет - сидеть ждать, когда цены уменьшатся? Но они пока не падают. Да, возможно, они стабилизируются или даже отобьются чуть-чуть назад, но не более того.

Сейчас рынок «остановился», но неизвестно, что будет дальше. В этой ситуации можно лишь посоветовать не делать скоропалительных приобретений под влиянием панических настроений. И особенно внимательно стоит изучать историю квартир, которые выставляются на продажу по явно заниженным ценам - нет ли у них каких-то ограничений в продаже?

Застройщики тоже выжидают

Меньше становится сделок и по приобретению квартир в новостройках. По данным статистики, за сентябрь их доля снизилась с 15 до 13 процентов - из-за высоких цен покупатели уходили на вторичный рынок жилья.

- Да, действительно, спрос на новое жилье падает, - говорит эксперт в сфере недвижимости Екатерина Пахомова. - И это понятно: около 90 процентов сделок по новостройкам происходит при помощи ипотечного кредитования. Сейчас льготную ипотеку с господдержкой отменили. А «Семейной ипотекой», которую с 1 июля распространили и на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, все-таки готовы воспользоваться немногие.

Тем не менее рассчитывать на то, что продавцы пойдут на серьезное снижение цен на новостройки под конец года, не приходится.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В сентябре цены даже выросли на 2,4 процента. Сегодня уже немало предложений, где стоимость квадратного метра преодолела психологическую отметку в 100 тысяч рублей, например, в высоколиквидных квартирах-студиях.

В среднем в центре Перми квартиры предлагают по 90 - 95 тысяч рублей за квадратный метр, в отдаленных районах - по 56 - 60 тысяч рублей.