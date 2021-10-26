Лидер не поменялся: в Перми опубликовали рейтинг школ

Несмотря на новый формат составления рейтинга, лучшей школой города, как и в прошлом году, является физико-математическая школа № 146. Фото: группа ВКонтакте МАОУ "СОШ № 146" г.Перми

Городской департамент образования опубликовал ежегодный рейтинг школ Перми за 2020-2021 учебный год. В этот раз за основу были взяты немного другие показатели, чем ранее. Для построений рейтинга учитывались три категории деятельности школ: качество развития кадров, содержание образования и финансово-экономическая деятельность.

- По количеству баллов школы были объединены в три группы, - пояснили в департаменте образования администрации Перми. - В первой группе представлены 10 школ-лидеров с указанием позиции в рейтинге, во второй группе в алфавитном порядке обозначены школы, оказавшиеся на позициях с 11 по 30, в третьей группе – школы с 31 по 97 позицию также в алфавитном порядке.

Несмотря на новый формат составления рейтинга, лучшей школой города, как и в прошлом году, стала физико-математическая школа № 146.

Рейтинг школ Перми публикуется ежегодно и пользуется популярностью у учеников, родителей, педагогов и руководителей образовательных учреждений. Это один из инструментов оценки эффективности работы школ и способ скорректировать их деятельность в нужном направлении.

ТОП-10 лучших школ Перми выглядит так:

МАОУ «СОШ № 146» г.Перми

МАОУ «Лицей № 10» г.Перми

МАОУ «Гимназия № 17» г.Перми

МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми

МАОУ «СОШ № 50» г.Перми

МАОУ «Лицей № 4» г.Перми

МАОУ «СОШ № 22» г.Перми

МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми

МАОУ «Гимназия № 33» г.Перми

МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми

Посмотреть, как распределились места далее, можно перейдя по этой ссылке.