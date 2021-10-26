В «СтройПанельКомплект» на постоянной основе действуют программы обучения рабочих

Фото: «СтройПанельКомплект»

Активное производство строительных материалов и масштабные проекты застройки – ежедневные рабочие будни застройщика «СтройПанельКомплект». Предприятие является лидером строительного комплекса Пермского края по производству материалов и конструкций для строительства*. Сегодня в проектном портфеле компании пять строящихся жилых комплексов, а в коллективе трудится около 800 сотрудников.

Сотрудники «СтройПанельКомплект» рабочих профессий могут получить дополнительную специализацию «Стропальщик», «Формовщик железобетонных изделий и конструкций», «Арматурщик», «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки», «Машинист крана». По полученной квалификации выдается свидетельство об образовании, установленного образца. На предприятии оборудованы учебные классы с необходимыми пособиями и тренажерами. Так, за 2020 год дополнительную квалификацию получили более 200 сотрудников.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Как отмечают в службе охраны труда «СтройПанельКомплект», сохранение структуры обучения рабочим профессиям и повышения квалификации в рамках предприятия – это максимально удобный для рабочих формат. Сотрудники получают новую специализацию внутри предприятия, не нужно изыскивать дополнительное время и средства на обучения в сторонних учебных центрах.

Высокая квалификация рабочих лежит в основе производственных процессов, как в цехах завода, так и на строительных участках. Руководство компании способствует росту и развитию каждого сотрудника, чтобы создавать продукцию ЖБИ и строить объекты высокого качества!

Фото: «СтройПанельКомплект»

*АО СПК заняло 1 место в краевом конкурсе «Лидеры строительного комплекса Пермского края», в номинации «Лучшая организация по производству материалов и конструкций для строительства зданий и сооружений» за 2020 год.

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте наш.дом.рф