Коронавирус в Перми, последние новости на 26 октября 2021 года: Роспотребнадзор расширил список тех, кто обязан вакцинироваться

Всего в Пермском крае выявлено 115739 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Прикамье начали действовать новые ограничения, принятые Оперштабом по борьбе с коронавирусом. Власти надеются, что они позволят снизить рост заболеваемости в регионе, а также удастся повысить темпы вакцинации против ковида. Ежедневные данные по-прежнему вызывают тревогу, за минувшие сутки в Прикамье подтверждено 649 новых случаев COVID-19.

В краевых стационарах в тяжелом состоянии остается 591 пациент. 213 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от инфекции с начала пандемии 5 604 человека. За сутки – еще 30 человек.

Кроме введенных новых ограничений, глава Роспотребнадзора Виталий Костарев внес изменения и подписал постановление, согласно которому в регионе подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудники промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, студенты вузов и техникумов, старше 18 лет.

Инфографика: Оперштаб.

Решение было принято после анализа статистики. Среди работающих заболевших 25% приходится на сотрудников промпредприятий региона. Студенты - 21% от заболевших в возрастной группе 18-25 лет.

Напомним, обязательной иммунизации подлежат сотрудники торговли, предприятий бытовых услуг, общепита, финансовых организаций и почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, ЖКХ и другие, постановление было подписано в июле 2021 года.

Также с 25 октября пермяков с медотводом от вакцинации не пустят в театры и торговые центры, общественные и спортивные мероприятия. С этого же дня результаты ПЦР-тестов на ковид не являются пропуском в места массового скопления людей. С ними нельзя будет пройти на концерты и в театр, массовые мероприятия и спортивные события. Например, футбольные матчи. Медицинские противопоказания будут действовать только для посещения бизнес-центров.

Кстати

Власти региона планируют, что к 1 декабря доля вакцинированных должна составлять не менее 80 % от списочного состава коллектива, с учетом работников, переболевших COVID-19 за последние полгода.

Графика: Яндекс.

Сколько заболевших в территориях Прикамья

За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 649 жителей в 37 территориях. В Перми – 315 случаев, Пермский муниципальный район - 72 человека с инфекцией, Березники - 31 заболевший.

В Суксунском городском ковид у 26 жителей, в Чердынском городском округе – у 25, в Кишертском муниципальном округе – у 23, в Кунгуре у 19, в Александровском муниципальном районе – у 16.

По 14 заболевших в Березовском муниципальном округе и Соликамском городском округе. В Краснокамском городском округе заболели 12 жителей, в Кунгурском муниципальном районе – 9.

По 6 человек получили положительные тесты в Кизеле, Осинском и Чусовском городских округах, по 5 – в Чайковском, Верещагинском, Добрянском и Нытвенском городских округах, по 4 – в Губахе и Чернушинском городском округе.

По 3 случая в Большесосновском муниципальном районе, Ординском муниципальном округе, Лысьвенском и Очерском городских округах. По 2 заболевших в Сивинском муниципальном округе, Горнозаводском и Октябрьском городских округах.

По одному случаю в девяти территориях - ЗАТО Звездный, Кудымкар, Гремячинский и Оханский городские округа, а также Бардымский, Гайнский, Карагайский, Частинский и Юсьвинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 115739 жителей с коронавирусной инфекцией.