В модельную библиотеку Губахи местные жители приходят на экскурсии

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Модельная библиотека стала синонимом современного мира. Речь идет о хорошо укомплектованной, оснащенный компьютерным оборудованием и использующей новейшие информационные технологии библиотеке, которые модернизируются по всей России при финансовой поддержке в рамках национального проекта «Культура».

Как отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, регион по праву считается одним из лидеров библиотечного направления нацпроекта: таких библиотечных центров коммуникации в Пермском крае насчитывается уже 11.

Так, за счет средств выделенного гранта в размере 5 млн рублей на базе детской библиотеки в Губахе появилось обновленное современное креативное пространство- модельная библиотека.

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Заведующая библиотекой Ольга Тетюева отмечает красивый дизайн входной группы, где отражены все достопримечательности Губахи – красивая природа горонозаводской территории, которая стала популярным местом в последние годы у кинематографистов, и крупные градообразующие заводы.

В библиотеке появились интерактивная зона, игровая, установлено новое компьютерное оборудование. Появились очки виртуальной реальности. Книжный фонд пополнился на 2 тысячи новых книг.

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

- Для нашей библиотечной работы появился очень удобный интерактивный дисплей -интерактивная панель, где уже встроен компьютер. Можно сразу включать презентацию, на панели можно рисовать, через нее выходить в интернет. Это удобно и это другой уровень восприятия. Все четко и современно, видео качества 4К, все очень удобно.

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

По словам заведующей теперь на экскурсию в библиотеку приходят целыми семьями, чтобы оценит все воочию технические новинки.

Проект создан при поддержке министерства культуры Пермского края.