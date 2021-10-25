Город на Каме: в Перми прошла школьная научно-практическая конференция, посвященная 300-летнему юбилею

Свои доклады представили 53 школьника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Дети понимают, что здесь их корни»

Школьная конференция прошла в историческом парке «Россия - моя история. Пермский край» в рамках VI городского исторического форума «Пермь - город на Каме». Исторический форум - совместный проект вузов, архивов, музеев и библиотек, органов местного самоуправления. Его задача - привлечь широкое общественное внимание к прошлому и настоящему Перми, активизировать научно-исследовательскую деятельность школьников по изучению истории родного города.

Исторический форум - совместный проект вузов, архивов, музеев и библиотек, органов местного самоуправления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Важно проявлять интерес к нашему городу, к тому, чем занимались наши предки, воспитывать и развивать любовь к Перми, - отметил во время открытия конференции заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. - Если наши школьники будут любить город, то будут связывать с ним свои стремления о будущем, свои карьерные планы. А нам важно, чтобы наша молодежь оставалась в Перми. Умные, талантливые, амбициозные, целеустремленные дети, которые понимают, что здесь их корни, что они пермяки, - останутся здесь и будут развивать наш город. Я считаю, что это принципиально важно.

Открыл конференцию заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В доклады включены рассказы очевидцев

На конференцию «Мой город Пермь» было подано 32 доклада. Их представляли 53 школьника - от младших до старших классов. Победители-старшеклассники представят свои работы уже на взрослой научно-практической конференции «Река Кама в исторических судьбах города Перми», которая пройдет онлайн 11 ноября и станет кульминацией исторического форума.

Одним из членов жюри школьной конференции стал Игорь Гладнев, директор школы № 41, председатель пермского отделения Российского военно-исторического общества.

- Смысл конференции не только в том, чтобы школьники проявляли желание к изучению материала, а в том, чтобы максимально сократить межпоколенческий разрыв, проникая в историю города, в сущность наследия, которое нас объединяет, - считает Игорь Гладнев. - Я рад, что когда ребята готовятся к работе, они не только изучают документы, но и встречаются с участниками исторических событий, слушают рассказы об их юности, связанные с историей нашего города.

Игорь Гладнев, директор школы № 41 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьники создают свои гипотезы и сюжеты

Научно-практическая конференция «Мой город Пермь» проходит уже в третий раз. В прошлом году она была посвящена Великой Отечественной войне. Школьники готовили работы по темам, связанным с эвакуацией в Пермь предприятий и организаций, созданием военных госпиталей и работе заводов. В этом году главной темой стала река Кама. Много работ было посвящено зарождению Перми, созданию Егошихинского завода.

- Форма конференции достаточно актуальна. Дети, начиная с младших классов, изучают историю Пермского края. И по тем работам, которые здесь представлены, видно, что проделана серьезная работа, - рассказывает член жюри Олеся Грекова, заместитель директора гимназии №5, руководитель городского объединения учителей истории и обществознания. -Хочу отметить высокое качество и самих проектов, и их защиты. Дети рассказывают с интересом.

Олеся Грекова, заместитель директора гимназии №5 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Они легко соединяют исторические факты и интерпретируют их в новые сюжеты. Наша региональная история базируется на архивных документах, хранящихся в госархиве Пермского края, и ребята их активно используют. На основе документальных воспоминаний очевидцев исторических событийдети строят свои гипотезы и сюжеты. Особенно мне понравилась тема, посвященная строительству Камской ГЭС.

Автор доклада о Камской ГЭС - ученик 6 «г» класса гимназии №3 Ярослав Мелехин. Он живет на Гайве, недалеко от КамГЭС, увлекается историей родного микрорайона. Ранее он писал доклад о самой Гайве, а сейчас решил рассказать про КамГЭС.

Автор доклада о Камской ГЭС - ученик 6 «г» класса гимназии №3 Ярослав Мелехин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Тема моего проекта - как строили Камскую ГЭС, о мифах и реальности, - рассказал Ярослав. - Про это ходило много слухов, я их проверяю. Для этого я искал в библиотеке литературу, расспрашивал старожилов, нашел в архиве новую информацию. Мне понравилось готовить презентацию, было интересно. Перед выступлением немного волновался. Но, думаю, мой доклад заинтересовал, потому что с 1940 по 1990 год почти никакой информации о строительстве ГЭС не было, материалы были засекречены.

В рамках форума «Пермь - город на Каме» в этом году уже состоялся целый ряд мероприятий, работали тематические выставки и экспозиции, прошли конкурсы и квесты, онлайн-круглые столы.

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