Четверг, 28 октября, может оказаться самым теплым днем. Фото: Анна Орлова

По прогнозам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, предстоящая неделя в Пермском крае ожидается с большим количеством осадков, двумя арктическими вторжениями и двумя теплыми днями.

«Первое арктическое вторжение произойдет уже в понедельник, - говорит Андрей Шихов. - Оно принесет с собой снегопад и к вечеру на земле может сформироваться трехсантиметровый снежный покров. При этом будет достаточно комфортная температура, порядка +3...+5 градусов днем.

В ночь на вторник в регионе ожидается существенное похолодание до - 4 градусов и на дорогах может образоваться первая гололедица. Днем температура воздуха не поднимется выше 0 и пройдут смешанные осадки - в северных городах края в виде сильного снегопада, в южных - дожди, а в Перми - снег, переходящий в дождь. При этом на улицах Перми сформируется снежный покров и, наверное, вечером во вторник или утром в среду мы уже увидим по-настоящему зимний пейзаж».

По прогнозам специалиста, в среду в регион постепенно начнет поступать теплый воздух, снег растает, пойдут дожди, температура воздуха составит порядка +2 градусов и будет постепенно повышаться. А четверг, 28 октября, может оказаться самым теплым днем, столбик термометра покажет отметку в +5 градусов, возможно, и выше. А дальше начнется сильное, но непродолжительное похолодание.

«В пятницу, 29 октября, ожидается серьезное арктическое вторжение, которое будет сопровождаться усилением ветра и похолоданием. Температура воздуха будет пусть и с минимальными, но уже отрицательными значениями. А суббота, 30 октября, будет по-настоящему зимней с дневной температурой -2...-3 градуса. В воскресенье, вероятнее всего, будет еще прохладно, но уже не так, как в пятницу и субботу», - сообщил Андрей Шихов.

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