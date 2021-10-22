«В полицию пошла из-за красивой формы»: Лучшая участковая Пермского края рассказала о службе и участии в конкурсе

Службе в органах внутренних лет Анастасия Андреевна Кирьянова отдала восемь лет жизни.

- Если честно, в юности в работе полицейского меня очень привлекала красивая форма, - смеется победительница регионального этапа конкурса «Народный участковый»-2021 Анастасия Кирьянова. – А еще я люблю играть в волейбол, и среди участников моей команды немало сотрудников полиции, которые своими рассказами о работе в полиции тоже подогревали мой интерес к выбору этой профессии.

Граждан важно знать в лицо

29-летняя капитан полиции из Березников стала лучшей участковой Прикамья, сумев обойти 45 полицейских со всех городов и районов Пермского края. Она вышла в третий, федеральный этап ежегодного конкурса «Народный участковый».

Службе в органах внутренних лет Анастасия Андреевна Кирьянова отдала восемь лет жизни. Она знает почти весь свой административный участок, а ведь заниматься ей приходится отнюдь неженскими делами: контролировать неблагополучные семьи и освободившихся по УДО, проверять владельцев оружия и иностранных граждан…

- Знание людей на участке - а их около двух тысяч человек - помогает мне и моим коллегам быстро раскрывать преступления, - говорит лучшая «Народная участковая» - 2021. – Однажды потерпевшая сообщила, что ее ударил ножом мужчина по имени Фарид. У меня один человек с таким именем. Иду к нему, начинаю разговаривать. Сначала он отпирался, но в ходе доверительной беседы признался и написал потом чистосердечное признание.

Еще одного правонарушителя удалось задержать, когда коллега Анастасии описал ей подозреваемого: «Высокий, метра под два ростом».

- А я недавно как раз проверяла такого, освободившегося по УДО, - рассказывает капитан полиции. – Сообщила коллеге, где он живет, в итоге мы попали в точку, потерпевшая потом опознала этого мужчину.

Сердце красавицы пока свободно

Работа участковым уполномоченным очень нравится девушке, она говорит, что набирается опыта, знаний и необходимых навыков. Но случаются и опасные истории: однажды в полицию позвонил житель Березников и сказал, что на него напали.

Анастасия Андреевна

- Когда я пришла на адрес, он захлопнул двери, взял нож и начал ходить по квартире и что-то бессвязно говорить, - вспоминает Анастасия Кирьянова. – Мужчина явно был не в себе. Я попросила у него принести ручку, а сама открыла дверь и незаметно вышла. Потом позвонила в «скорую помощь».

Девушка очень надеется, что ее участие в финале профессионального конкурса будет удачным и ей достанется главный приз – автомобиль УАЗ-Патриот.

- За рулем я уже девять лет и успела объездить на машине пол России: была в Крыму, на море, в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, так что новый автомобиль будет очень кстати, - говорит победительница регионального этапа.

Обворожительной сотруднице полиции подучетные граждане, проживающие на участке, нередко предлагают руку и сердце, но сердце красавицы пока свободно, ведь слишком много времени отнимает любимая работа. Однако Анастасия верит, что вскоре на ее горизонте обязательно появится прекрасный принц.

Чтобы помочь участнице от Пермского края стать победительницей финала, нужно голосовать за нее с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России. Важно, чтобы отдать голос за капитана из Березников Анастасию Кирьянову, нужно быть зарегистрированным в одной из социальных сетей.