Эдгард Запашный: «Cамая большая боль - давать маленькие баллы юным артистам»

- Фото: Евгения РОМАНОВА

Сегодня, 22 октября в 18:00 в Пермском цирке состоится Гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов.

20 и 21 октября на арене Пермского цирка юные артисты из 14-ти регионов России показывали свои номера. В Перми собрали 31 коллектив, 175 участников. Дети от 5 до 18 лет выступали в таких жанрах, как воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия. Пермский край на конкурсе представят три цирковых народных коллектива — «Молодость», «Грация», «Эквилибриум».

Председатель жюри конкурса - известный дрессировщик, представитель цирковой династии в четвертом поколении, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поделился на пресс-брифинге с журналистами своими впечатлениями от конкурса. Он отметил, что талантливых детей очень много и оценивать юных артистов невероятно сложно.

- Это самая большая боль – давать маленькие баллы ребенку и знать, что этот ребенок все пропустит через себя и расстроится. Всегда боязно из-за этого, но ты член жюри и ты обязан действовать по-справедливости. Маленькие баллы закалят маленького человека. На таких конкурсах закаляется характер. А как вы хотели? Просто всех под одну гребенку и устроить праздник высших оценок - значит уровнять тех, кто чего-то достиг своим трудом и лоботрясов. Это будет неправильно

А так же он подчеркнул, что победа в таких конкурсах это еще только маленький шажок к цели, главное уже после постоянно доказывать, что ты достоин быть первым.

-Я участник шести международных цирковых фестивалей, пять из которых выиграли мы с братом. И, именно, первые два дали нам серьезную базу, чтобы в принципе понимать насколько мы трудоспособны. Потому что, когда видишь, как сильны другие участники фестивалей и даже, когда выигрываешь, ты не идешь отдыхать, а идешь работать - это самое главное. Даже, получив главную награду, ты понимаешь, что конкуренция рядом и нельзя ни на секунду останавливаться и участие в таких фестивалях тебя мотивирует двигаться дальше.

О миссии фестиваля радиостанции «Комсомольская правда» Пермь 96.6 FM рассказала один из организаторов мероприятия, сотрудник центра по реализации проектов Кристина Путилова

- Такие конкурсы дают возможность любителям циркового дела показать себя перед публикой и звездным жюри. Мы, как организаторы даем возможность маленьким, небольшим коллективам попасть в профессиональный вид спорта- цирковое искусство.

По словам педагога допобразования центра детского творчества из Челябинска Галина Кузнецова для того чтобы быть артистом цирка нужен характер.

- У нас дети от 10 до 15 лет, выступают с акробатическими номерами на мячах. Хоть выступили и не очень хорошо, но от самого конкурса впечатления отличные, есть на кого посмотреть и на кого равняться. Но плохой результат это тоже результат. Детей всегда настраиваю, что надо работать. В связи с пандемией многие болели, пропускали именно поэтому, думаю, такой итог. Чтобы стать профессиональным артистом цирка нужна сила воли и характер, стремление быть лучшим и сильным.

Пермяков приглашают на Гала-концерт победителей фестиваля 22 октября в 18 часов. Билеты уже в продаже в городских зрелищных кассах и в режиме онлайн.

Фестиваль проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора — по QR-кодам. Зрителям старше 18 лет необходимо иметь паспорт вакцинации или отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию, сделанного не ранее чем за три дня до события, или справку о перенесённом COVID (за последние 6 месяцев) и документ, удостоверяющий личность. Детям до 3 лет вход бесплатный без предоставления отдельных мест.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Пермского края. Организатор события — Центр по реализации проектов в сфере культуры, соорганизатор — Пермский государственный цирк .Событие доступно по Пушкинской карте.