. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 23 октября 2021 года: в Прикамье за сутки выявили 625 новых случаев COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 625 новых случаев COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 113 814. За сутки в регионе проведено 14 442 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 22 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 841 756 человек. 660 913 жителей завершил курс вакцинации двумя компонентами.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 554 пациента. Из них 229 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 514 человек.