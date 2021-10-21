Коронавирус в Прикамье, последние новости на 22 октября 2021 года: за сутки в регионе выявлено 617 новых заболевших

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели 617 человек – новый абсолютный антирекорд за всю пандемию, который наш регион побивает едва ли не каждый последний день. Минздрав края сообщает, что в тяжелом состоянии находится 551 пациент, 224 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки от ковида скончался 31 человек, а всего с начала пандемии - 5 484 жителя региона.

Официально в Прикамье зафиксировано 113 189 случаев заболевания с марта 2020 года. За сутки в регионе проведено 13 889 ПЦР-тестов на коронавирус.

Вакцинацию однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 834 261 человек. 659 674 жителя завершил курс.

Фото: permkrai.ru

Провакцинироваться пермяки в эту субботу 23 октября смогут в мобильном пункте вакцинации рядом с ТРК «Столица». Об этом сообщает краевой минздрав. С 13:00 до 18:00 там можно привиться от коронавируса вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт» или сделать прививку от гриппа.

С собой следует взять паспорт и СНИЛС. О работе других пунктов вакцинации в краевой столице можно узнать здесь.

В Пермском крае новые заражения коронавирусом обнаружены в 22-х муниципалитетах. 196 из новых заражений – в Перми. В Чусовском городском округе – 106 заражений. На третьем месте расположен Пермский муниципальный район. В нем зафиксировано 56 случаев заболевания.

В Соликамском городском округе ковид нашли у 45 жителей, в Добрянском городском округе – у 40, а в Березниках – у 33. В Березовском муниципальном округе инфекцию выявили у 28 человек, в Ординском муниципальном округе – у 24, в Красновишерском городском округе – у 21, в Суксунском городском округе – у 20.

В Александровском муниципальном округе коронавирус у 16 прикамцев, в Кунгуре – 8, в Чайковском – 6. По 4 случая заражения выявлено в ЗАТО Звездный и Лысьвенском городском округе.

По одному инфицированному обнаружено в четырех территориях Пермского края. Это Губаха, Куединский муниципальный округ, а также Гремячинский и Чердынский городские округа.

В краевом Роспотребнадзоре рекомендуют исключить контакты с пожилыми родственниками.

«За прошедшие недели нам удалось сдержать распространение коронавируса среди учащихся благодаря оперативному выводу на карантин групп и классов. Минобр рекомендовал начать каникулы в образовательных учреждениях досрочно, с 25 октября: разобщение коллективов поможет снизить рост заболеваемости и не переводить ребят со следующей учебной четверти на дистант. Но крайне важно, чтобы в это время дети также не посещали учреждения дополнительного образования», – сказал глава регионального Управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.